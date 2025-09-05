2 pessoas matam Odete? Novos rumos de Vale Tudo indicam dupla de criminosas

Topo

Odete (Debora Bloch) deve ser morta no final do remake de "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) deve ser morta no final do remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
05/09/2025 15h09

Novas mudanças na história original de "Vale Tudo" sugere que a morte de Odete (Debora Bloch) pode ser causada pelas mãos de duas personagens, sendo as mais prováveis: Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos). Entenda o que pode acontecer.

Duas assassinas?

Ana Clara vai manter o foco em extorquir Odete mesmo após pressão da executiva da TCA. Após Odete ameaçar levar Leonardo (Guilherme Magon) embora, a personagem de Samantha Jones deve recuar um pouco e "comer pelas beiradas" para manter a empresária em suas mãos, uma vez que ela sabe toda a verdade sobre o acidente que vitimou Leonardo.

Vídeo de Nise com todas as revelações sobre o passado ajudará Ana Clara nessa missão. A estudante gravou sua avó contando tudo sobre a tragédia que deixou sequelas em Leonardo, assim como sobre seu marido morreu e foi colocado no caixão no lugar do rapaz.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Instagram/Globo - Reprodução/Instagram/Globo
Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

No final de "Vale Tudo", Ana Clara provavelmente terá destaque na hora de desmascarar Odete. Ela usará todas as suas armas contra a empresária, inclusive o fato de Maria de Fátima (Bella Campos) já saber da existência de Leonardo. Vale dizer que, em 1988, quem trouxe à tona toda a verdade foi Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada dos Roitman, o alvo oficial do acidente.

Parceria entre Ana Clara e Maria de Fátima surge como saída viável para autora. Ambiciosas, as duas podem levar as chantagens às últimas consequências, sendo elas as responsáveis por matar Odete Roitman nessa versão.

Vale dizer que Bella Campos e Samantha Jones gravaram juntas esta semana. Em 1988, quem matou a empresária foi Leila (Cássia Kis), porém, não faz sentido manter a personagem como culpada no remake. Não há nada oficial e tudo deve ser mantido em sigilo até o fatídico final.

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

