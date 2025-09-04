Topo

Entretenimento

Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha; Vini Jr. curte foto

Virginia Fonseca abre álbum de fotos na Espanha - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca abre álbum de fotos na Espanha Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

04/09/2025 14h19

Virginia Fonseca, 26, compartilhou algumas fotos de biquíni na manhã de hoje.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou cliques de sua viagem à Espanha. "Cabou milho, cabou pipoca. Hora de dar tchau", brincou Virginia na legenda da publicação.

Durante a viagem, a ex de Zé Felipe foi vista deixando um iate na companhia de Vini Jr. A apresentadora do Sabadou (SBT) chegou a visitar o estádio do Real Madrid, time do jogador, que também curtiu as novas fotos da mãe de Maria Alice. Raffa Ucamnn e Lucas Guedez estavam entre os amigos que acompanharam a viagem.

Os rumores de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. ganharam força entre os fãs. Recentemente, a influenciadora confirmou sua presença na festa de aniversário do jogador, reforçando os boatos de proximidade entre os dois.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

O que acontece com a grife Armani depois da morte de Giorgio Armani?

'Dona de Mim': Jaques presenteia Davi antes de descobrir filho biológico

Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha; Vini Jr. curte foto

Raul Gil é internado com diverticulite aguda e desidratação

30 anos sem Paulo Gracindo: 5 novelas no streaming para relembrar o talento do ator

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock