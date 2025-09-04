Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha; Vini Jr. curte foto

Virginia Fonseca, 26, compartilhou algumas fotos de biquíni na manhã de hoje.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou cliques de sua viagem à Espanha. "Cabou milho, cabou pipoca. Hora de dar tchau", brincou Virginia na legenda da publicação.

Durante a viagem, a ex de Zé Felipe foi vista deixando um iate na companhia de Vini Jr. A apresentadora do Sabadou (SBT) chegou a visitar o estádio do Real Madrid, time do jogador, que também curtiu as novas fotos da mãe de Maria Alice. Raffa Ucamnn e Lucas Guedez estavam entre os amigos que acompanharam a viagem.

Os rumores de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. ganharam força entre os fãs. Recentemente, a influenciadora confirmou sua presença na festa de aniversário do jogador, reforçando os boatos de proximidade entre os dois.