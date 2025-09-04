'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Topo

Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo e Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 09h10

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (4) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

