Adeus, tratamento: a dolorosa decisão de Afonso sobre câncer em 'Vale Tudo'

Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 21h00

Afonso (Humberto Carrão) toma decisão difícil em relação ao tratamento contra a leucemia em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso diz que não vai seguir com o tratamento. Solange tenta animá-lo, mas não terá uma resposta animadora. Isso acontece no capítulo de sexta-feira (5).

O atleta não vê sentido se tratar sem ter um doador compatível. Tudo deve mudar para ele quando a existência de Leonardo vier à tona.

No mesmo capítulo, Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Ela chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos. Isso ocorre após Eugênio mostrar a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman.

Aldeíde desmascarada

Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida nesta sexta também. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com a amiga da mãe e se muda para a casa de Poliana e Aldeíde.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

