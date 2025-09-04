Topo

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Taylor Momsen no clipe de "For I Am Death" da banda The Pretty Reckless - Reprodução/Instagram
Taylor Momsen no clipe de "For I Am Death" da banda The Pretty Reckless Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

04/09/2025 11h26

Taylor Momsen, 32, estrela mirim de "O Grinch", voltou aos holofotes. Hoje vocalista da banda The Pretty Reckless, a cantora lançou um clipe ousado para o single "For I Am Death".

No vídeo, Momsen surge completamente nua e coberta apenas por tinta preta. Este é o primeiro lançamento da banda em quatro anos, deixando os fãs ansiosos pelo próximo álbum. As cenas foram dirigidas por Lewis Cater.

Na abertura do curta, Taylor canta ao violão, vestindo lingerie e se olhando no espelho. Ao se virar, o reflexo permanece observando-a. Em seguida, o vídeo mostra a cantora à frente da banda, alternando a performance com cenas em que se arrasta pelo chão coberta de tinta preta, cercada por pedras com rostos e uma revoada de morcegos, encerrando a produção com asas nas costas.

taylor - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Taylor Momsen em videoclipe
Imagem: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao programa Loudwire Nights, Taylor garantiu novidades para os próximos meses. "Há tanto a dizer e tanto que não tenho permissão para dizer. O que eu posso dizer é: fiquem ligados. Este é apenas o começo e os próximos 12 meses serão uma loucura", disse.

