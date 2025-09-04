Sandra Annenberg recebe Bonner no Globo Repórter: 'Com muita alegria'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Sandra Annenberg, 57, recepcionou William Bonner, 61, na redação do Globo Repórter (Globo). Os dois apresentarão juntos o programa a partir de 2026.

O que aconteceu

A apresentadora publicou uma imagem de Bonner com a equipe do programa. "Equipe do Globo Repórter recebe na redação o novo colega de braços abertos e muita alegria."

William, seja muito bem-vindo ao Grep, como nosso programa é carinhosamente chamado. Sandra Annenberg

O jornalista deixou um comentário na publicação. "Com prazer e orgulho."

Bonner vai deixar o comando do Jornal Nacional. No lugar dele, o novo âncora será Cesar Tralli, que formará dupla com Renata Vasconcellos.