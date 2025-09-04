Samsung encerra suporte ao Galaxy Note 20 e marca fim da linha

A Samsung confirmou o fim das atualizações de software para o Galaxy Note 20 e o Galaxy Note 20 Ultra, os últimos integrantes da icônica linha Note, lançados em 2020. Na prática, os aparelhos deixam de receber novas versões do Android e pacotes de segurança. A informação foi divulgada pelo site especializado SamMobile.

O que aconteceu

Linha Galaxy Note foi substituída pelos modelos Galaxy S Ultra. Pioneira ao unir telas grandes e funções de produtividade, recebeu três atualizações do sistema, conforme a política vigente na época.

Desde 2023, aparelhos recebiam apenas pacotes de segurança, o que acaba agora. O Note 20 foi lançado com Android 10 e interface One UI 2.5.

Aparelhos não receberão recursos lançados em futuras versões do Android e da One UI. Os celulares, no entanto, continuarão funcionando normalmente. A informação é do SamMobile.

Hoje, há topos de linha da Samsung que recebem até sete anos de atualizações. A mudança ocorreu após a empresa ampliar sua política de suporte, reforçando a recomendação de upgrade para quem prioriza segurança e longevidade de software.

Samsung mantém suporte aos dobráveis Z Flip 3 e Z Fold 3 até 2026. Lançados em 2021, eles continuam na lista oficial de atualização e continuarão recebendo pacotes de segurança até agosto de 2026, segundo o 9to5Google.