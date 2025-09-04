Topo

Entretenimento

Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento: 'Sonho de muitos anos'

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

04/09/2025 09h54

Rodrigo Faro, 51, revelou aos seus seguidores que presenteou uma funcionária de longa data com um apartamento.

O que aconteceu

O apresentador publicou no Instagram o vídeo da entrega das chaves do apartamento. Nas imagens, Ana, funcionária que trabalha com a família há 15 anos, surge entrando em seu novo lar, ainda em reforma, e se emociona com a surpresa.

A funcionária não conseguiu segurar as lágrimas ao receber o carinho de Faro e de sua esposa, Vera Viel. "É um sonho de muitos anos que está sendo realizado hoje. Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida desde que estou com eles. Então, muito obrigada. Agradeço muito a Deus por tê-lo colocado na minha vida", declarou.

Rodrigo destacou a importância dela em sua trajetória. "Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado, Senhor, por me permitir abençoar a vida dessa pessoa tão especial para nós", escreveu o apresentador na publicação.

Vera Viel também celebrou a conquista da funcionária. "Vai viver muitas coisas aqui na sua casinha", disse. Já Faro brincou: "Tá aí a sua casa? quer dizer, não está pronta ainda".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Padre Marcelo Rossi mostra transformação física: 'Melhor escolha é a vida'

Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento: 'Sonho de muitos anos'

Festival de cinema brasileiro em Los Angeles terá sessões no museu do Oscar

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Luciano Huck reúne amigos famosos para aniversário de 54 anos

Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

'Absolute cinema': Com Jacob Elordi, 'Frankenstein' tem tudo para o Oscar

O cinema encara os resultados de 2025 e se pergunta: e agora?