Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento: 'Sonho de muitos anos'

Rodrigo Faro, 51, revelou aos seus seguidores que presenteou uma funcionária de longa data com um apartamento.

O que aconteceu

O apresentador publicou no Instagram o vídeo da entrega das chaves do apartamento. Nas imagens, Ana, funcionária que trabalha com a família há 15 anos, surge entrando em seu novo lar, ainda em reforma, e se emociona com a surpresa.

A funcionária não conseguiu segurar as lágrimas ao receber o carinho de Faro e de sua esposa, Vera Viel. "É um sonho de muitos anos que está sendo realizado hoje. Muitas coisas boas já aconteceram na minha vida desde que estou com eles. Então, muito obrigada. Agradeço muito a Deus por tê-lo colocado na minha vida", declarou.

Rodrigo destacou a importância dela em sua trajetória. "Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado, Senhor, por me permitir abençoar a vida dessa pessoa tão especial para nós", escreveu o apresentador na publicação.

Vera Viel também celebrou a conquista da funcionária. "Vai viver muitas coisas aqui na sua casinha", disse. Já Faro brincou: "Tá aí a sua casa? quer dizer, não está pronta ainda".