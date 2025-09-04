Topo

Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

Regina Duarte deixou evento da Bienal de Arte em SP de cadeira de rodas - Reprodução/Instagram/@reginaduarte
Regina Duarte deixou evento da Bienal de Arte em SP de cadeira de rodas
De Splash, em São Paulo

04/09/2025 08h47Atualizada em 04/09/2025 08h47

Regina Duarte, 78, deixou ontem a Bienal de Arte em São Paulo em uma cadeira de rodas, após horas sofrendo com uma bolha no pé.

O que aconteceu

A atriz disse que estava com uma bolha causada por uma "bota maligna". Ela contou que o dedo mínimo do pé esquerdo foi "massacrado" após 3 horas de caminhada pelo evento.

Apesar do sofrimento, Regina destacou que valeu a pena a visita. "Tudo ali é muito forte, belo e inspirador", escreveu na legenda da Instagram.

