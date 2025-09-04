Topo

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo

São Paulo

04/09/2025 17h09

Aos 78 anos, Regina Duarte apareceu usando uma cadeira de rodas durante um passeio nesta semana. Em uma foto publicada em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 3, a atriz explicou o motivo e tranquilizou fãs: segundo a veterana de novelas, ela sentiu dores no pé devido a uma bolha no dedo, e precisou de auxílio para se deslocar.

Regina visitava o SP-Arte Rotas, realizado em São Paulo, e acabou precisando da ajuda para sair do evento devido ao machucado no pé esquerdo. Na imagem, ela aparece junto a uma oficial do Corpo de Bombeiros.

"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por uma bota maligna", compartilhou. "Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE, e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira. O melhor de tudo vem agora: VALEU! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador", finalizou.

Recentemente, a atriz atualmente afastada das novelas participou do podcast PodCatia, de Catia Fonseca, e teceu críticas ao remake de Vale Tudo.

"Foi uma traição aos atores [da versão original] fazer remake. Se foi uma coisa que não deu muito certo, ok, querer refazer e aprimorar. Mas uma coisa bem feita, bem recebida, 100% de audiência, Ah, gente!", disparou.

