Topo

Entretenimento

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

04/09/2025 11h32

Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, de acordo com seu filho Raul Gil Jr. nesta quinta-feira, 3, ao G1. O apresentador passa por uma bateria de exames após uma indisposição. O filho explicou a internação com mais detalhes: "Meu pai passou por uma indisposição (ontem) à noite e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema."

"Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível", comentou também. Procurada pelo Estadão, a assessoria do apresentador e do Hospital Moriah não se pronunciaram sobre o ocorrido. O espaço continua em aberto.

O último registro de uma internação do apresentador foi em 2023, quando ele passou por um procedimento cirúrgico de raspagem na próstata para o controle do tamanho da glândula. A operação, também chamada de Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP), é comumente realizada para evitar a obstrução do canal urinário.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos