Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Rejane Schumann, atriz da Globo, foi encontrada pela Polícia Civil de Porto Alegre (RS) em situação de abandono em um apartamento e resgatada.

Quem é a atriz

A atriz ficou conhecida por integrar o elenco de diversas novelas da Globo nos anos 70. Rejane atuou em novelas de grande sucesso da emissora, como O Feijão e o Sonho (1976), O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979).

Ela também atuou no cinema. Rejane esteve no elenco dos filmes O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970).

Formada em teatro e direito, a atriz também teve uma atuação na área jurídica. Além disso, também trabalhou como escritora, apresentadora e repórter.

Atualmente com 74 anos, Rejane foi ajudada pela ativista Deise Falci. "Extremamente magra, sem banho há meses, dormindo num colchão imundo e sem nada em casa a não ser um fedor insuportável de urina."

A ativista contou que conseguiu, com ajuda, limpar a casa onde Deise mora e abastecer a geladeira da atriz. "Demência é triste, e precisamos ter empatia e falar sobre, pois o próximo pode ser um de nós."