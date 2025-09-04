Topo

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Rejane Schumann Imagem: Acervo Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 17h49

Rejane Schumann, atriz da Globo, foi encontrada pela Polícia Civil de Porto Alegre (RS) em situação de abandono em um apartamento e resgatada.

Quem é a atriz

A atriz ficou conhecida por integrar o elenco de diversas novelas da Globo nos anos 70. Rejane atuou em novelas de grande sucesso da emissora, como O Feijão e o Sonho (1976), O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979).

Ela também atuou no cinema. Rejane esteve no elenco dos filmes O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970).

Formada em teatro e direito, a atriz também teve uma atuação na área jurídica. Além disso, também trabalhou como escritora, apresentadora e repórter.

Atualmente com 74 anos, Rejane foi ajudada pela ativista Deise Falci. "Extremamente magra, sem banho há meses, dormindo num colchão imundo e sem nada em casa a não ser um fedor insuportável de urina."

A ativista contou que conseguiu, com ajuda, limpar a casa onde Deise mora e abastecer a geladeira da atriz. "Demência é triste, e precisamos ter empatia e falar sobre, pois o próximo pode ser um de nós."

