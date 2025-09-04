Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

"Três Graças" estreia em outubro e traz de volta nomes que há anos não são vistos no horário nobre da Globo, incluindo o autor, Aguinaldo Silva.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A nova novela deve estrear no dia 20 de outubro e marca retorno de Aguinaldo Silva às telas da Globo após seis anos. Sua última novela foi "O Sétimo Guardião", que chegou ao fim em março de 2019. O fracasso da novela levou a demissão do autor em janeiro de 2020, em época marcada por enxugamento do elenco fixo da emissora, seja de atores ou autores.

Será a primeira novela inteira de Grazi Massafera na Globo após seis anos. Em 2022, ela chegou a participar dos capítulos iniciais de "Travessia", de Gloria Perez, mas sem contrato longo com a emissora. Sua última novela completa foi "Bom Sucesso", de Rosane Svartman. Nesse período, ela fez trabalhos ligados à publicidade e cinema, além de gravar "Dona Beja", novela da HBO Max que tem previsão para estrear em 2026. Grazi, então, poderá estar no ar em duas novelas inéditas ao mesmo tempo.

Grazi será a perversa Arminda, uma socialite cruel e manipuladora. Ela é esnobe e egoísta, intimidando aqueles ao seu redor. Junto do amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), comanda um esquema altamente lucrativo de falsificação de remédios.

Longe das novelas há nove anos, Fernanda Vasconcellos volta como Samira, braço direito de Santiago Ferette em seus esquemas esdrúxulos. Sua última novela na Globo foi "Haja Coração" (2016). Em entrevista recente a Splash, disse que deixou a Globo após perceber que estava fazendo papeis parecidos. "Eu precisava dar uma mexida... Foi um ato de coragem, tenho certeza. Ninguém estava fazendo esse movimento [de deixar a TV] na época".

Já Carla Marins estava afastada das novelas globais desde a temporada de "Malhação" exibida em 2012. Ela também estará no núcleo do vilões como a ingênua Xênica. Nos últimos anos, ela fez trabalhos na Record como "Gênesis" (2021). Atualmente, pode ser vista na reprise de "Prova de Amor" (1995), novela de Manoel Carlos, nas tardes da Globo.

Entre os homens, novela trará o aguardado retorno de Miguel Falabella às novelas após 22 anos — seu último folhetim como ator foi "Agora É Que São Elas" (2003). Desde então, trabalhou como ator em séries, mas se destacou como autor de séries de humor, como "Toma Lá, Dá Cá" (2005 - 2009) e "Pé na Cova" (2013 - 2016), e das novelas "A Lua Me Disse" (2005), "Negócio da China" (2008) e "Aquele Beijo" (2012).

Na trama, Falabella vai interpretar Kasper, homem ambicioso casado com João Rubens (Samuel de Assis). Juntos, eles criam Maggye (Mell Muzillo), filha adotiva do casal, e dividem uma sociedade em um negócio de peças de arte. O personagem será amigo de Santiago e da amante dele, Arminda.

Júlio Rocha também volta à Globo após 12 anos — sua última novela foi "Amor à Vida" (2013). Nesse período, fez participações no Globoplay, Multishow. Também apresentou o TV Fama, na RedeTV!, em 2021, e virou influenciador digital. Na trama, ele será um capanga do personagem de Murilo Benício.

Quem está no elenco de "Três Graças"?

Novela conta com Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela, Arlete Salles e Miguel Falabella, Andréia Horta e Fernanda Vasconcellos em papéis centrais. Marcos Palmeira, Carla Marins, Túlio Starling, Paulo Mendes, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo, Samuel de Assis, Gabriela Loran, Pedro Novaes, Alanis Guillen, Barbara Reis, Leandro Lima, Enrique, Juliano Cazarré, Amaury Lorenzo também estão escalados.

Marca estreia de Belo nos folhetins e retorno do rapper Xamã após sucesso em "Renascer" (2022). André Mattos, Gabriela Medvedovski, Juliana Alves, Augusto Madeira, Julio Rocha, Guthierry Sotero, Pedro Ogata, Luiza Rosa, Vinicius Teixeira, Luciana Paes, Otávio Müller, Rejane Faria e Vinicius Soares completam o elenco.