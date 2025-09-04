Topo

Qual a fase da Lua hoje (4)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

04/09/2025 16h44

A Lua encontra-se atualmente em sua fase crescente, período em que o Sol volta a iluminar seu disco, mas de forma parcial. Isso ocorre porque, nesse ponto do ciclo, o satélite já se distanciou do alinhamento com o Sol (fase nova) e avança gradualmente em direção ao lado oposto, quando atinge a fase cheia.

Calendário lunar - setembro de 2025

O ciclo lunar, chamado de mês sinódico, dura em torno de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as principais fases serão nas datas abaixo:

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Durante essas etapas:

A Lua crescente sucede a Lua nova e representa o aumento gradual da luminosidade;

Na Lua cheia, a face voltada para a Terra é totalmente iluminada;

A minguante marca a redução da claridade, preparando o início de um novo ciclo;

A Lua nova acontece quando ela fica entre a Terra e o Sol, permanecendo invisível a olho nu.

Essas variações resultam da posição relativa entre Sol, Terra e Lua, podendo ser observadas facilmente em noites de céu limpo.

Particularidades da Lua crescente

Essa fase possui relação direta com os oceanos, já que a gravidade lunar influencia o movimento das marés. Nas fases crescente e cheia ocorrem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior intensidade.

Além da ação sobre as águas, estudos apontam que diversos organismos também reagem à luz lunar. A claridade crescente pode modificar o comportamento de espécies marinhas e animais noturnos, como corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas.

Aspectos científicos

A Lua é o único satélite natural da Terra, com diâmetro de aproximadamente um quarto do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando devido à órbita elíptica: cerca de 363 mil km no perigeu e até 405 mil km no apogeu.

A percepção da iluminação muda conforme o hemisfério: no Sul, a parte iluminada da crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita — diferença que se explica pelo ângulo de observação do observador.

Outro fenômeno é a rotação síncrona, que faz a Lua girar em torno de si mesma na mesma velocidade em que orbita a Terra. Isso explica por que vemos sempre a mesma face, enquanto o lado oposto — chamado equivocadamente de "oculto" — também recebe luz solar, mas só pode ser visto com tecnologia espacial.

Apesar da forte influência nas marés, a gravidade lunar não é suficiente para causar efeitos diretos no corpo humano. Por isso, não há comprovação científica de que suas fases interfiram no humor, saúde ou ciclos biológicos das pessoas.

