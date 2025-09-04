Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Paolla Oliveira, 43, comentou sobre Virginia Fonseca assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio, lugar que a atriz ocupou nos últimos Carnavais.

O que aconteceu

Em entrevista ao videocast "Conversa Vai, Conversa Vem", do O Globo, Paolla foi questionada sobre a substituição e comentou. "Alguém tem que assumir. A Grande Rio tem anos de história escolhendo e tomando decisões. Não cabe a gente questionar e apontar. Eles sabem o que estão fazendo. Eu vou estar lá e vou passar a faixa pra ela."

Paolla emendou. "Somos mulheres diferentes, é um fato. Apesar que não conheço ela, conheço só a pessoa pública."

A atriz completou. "Posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu dê valha. Vai ser só pra criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. O que desejo pra ela é que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade e principalmente com as mulheres."

É um posto que representa as mulheres daquela comunidade e tudo que conquistei foi ficando perto delas, ouvindo elas, enaltecendo a mulher como um todo. Isso é que é importante . Paolla Oliveira

Paolla também comentou sobre como estará no próximo Carnaval. "Vou arrumar um jeito. Carnaval tá em mim, Grande Rio tá em mim. Não sei exatamente onde [estará], isso tá me dando agonia."

Relacionamento com Diogo Nogueira no imaginário

Paolla falou a respeito do sucesso que o seu relacionamento com Diogo Nogueira faz com o público. "As pessoas vivem um relacionamento de outro planeta. Eu me divirto. Tem suas delicias e dificuldades. A gente não passa o dia inteiro com Diogo cantando no meu ouvido e eu andando de cinta liga pela casa. Eu acho divertido o quanto as pessoas idealizam algo que não é verdade. O tempo todo acabam e voltam com o nosso relacionamento. É uma vida paralela. Eu me divirto. É tão bom tá no imaginário das pessoas de uma maneira divertida mesmo que não seja absolutamente verdade."

Julgamento por não querer ser mãe

A atriz ainda comentou o julgamento que recebeu ao revelar que não quer ser mãe. "A gente tinha vergonha de falar (sobre). A gente foi criado pra isso, a sociedade falou o tempo inteiro que a gente tem que ter filhos ou é menos mulher e eu ficava morrendo de vergonha. Chegou um momento que vi que era opção de outras mulheres. Fiquei mais confiante, resolvi assumir que era uma opção que poderia ser válida. Tenho óvulos congelados e de repente posso mudar de ideia porque quando você se posiciona em um lugar isso te engaveta. É reducionista esse lugar, é como se você fosse menos mulher."