Padre Marcelo Rossi impressiona ao mostrar antes e depois: 'Melhor escolha'

Padre Marcelo Rossi mostra transformação do corpo Imagem: Reprodução/Instagram @padremarcelorossi
04/09/2025 09h58

Padre Marcelo Rossi impressionou seguidores ao mostrar a evolução de seu físico desde 2016.

O que aconteceu

O padre publicou um antes e depois com uma foto de outubro de 2016 e uma foto atual. Na primeira, ele aparece bastante magro, enquanto na segunda está mais musculoso.

Seguidores brincaram com o físico do padre nos comentários. "Eles têm o The Rock, nós temos o The Rossi", brincou um fã. "Me passa essa ficha [de treino], por favor", escreveu outro admirador.

O padre já falou que o empurrão que levou no palco de uma missa em 2019 fez com que ele voltasse a investir em exercícios físicos. Eu sou formado em educação fisica, fiz muita musculação. Antes de ser padre eu era bem forte. Depois parei, por causa da missão... Eu esqueci daquilo que ensinava aos outros. No empurrão eu me dei conta da importância de me cuidar fisicamente", disse, no Domingão com Huck.

