Topo

Entretenimento

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Ana Clara (Samantha Jones) com o namorado e, ao lado, com Leonardo (Guilherme Magon) ao fundo em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) com o namorado e, ao lado, com Leonardo (Guilherme Magon) ao fundo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 11h43

Ana Clara (Samantha Jones), personagem que não existiu na versão original de "Vale Tudo", mostrou até onde pode ir para alcançar seus objetivos. Ela se casou com Leonardo (Guilherme Magon) e forçou aproximação com Heleninha (Paolla Oliveira), causando a ira de Odete (Debora Bloch). Veja o que acontece a partir de agora com a personagem

Futuro de Ana Clara em 'Vale Tudo'

Odete Roitman tomará atitude para tentar amedrontar Ana Clara. No capítulo desta quinta-feira (4), a vilã surge de surpresa no casebre, acompanhada de enfermeiros, e deixa a neta de Nise (Teca Pereira) em choque.

Relacionadas

Amante gay, fortuna e casório: o golpe final de César na 1ª 'Vale Tudo'

Segredo de Eugênio em Vale Tudo traz à tona morte trágica de atriz da Globo

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Chega, meu bem. Você abusou da minha paciência e ela acabou. Acabou a palhaçada. Eu vim tirar o Leonardo daqui. Ele vai ser transferido diz Odete

Odete revela para onde Leonardo será levado. Após disparar que Ana Clara desperdiçou a grande oportunidade de sua vida, a executiva anuncia que o filho será levado para uma clínica no Sul, longe de qualquer manipulação.

Não, dona Odete. Por favor! Não faz isso. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. Eu não vou mais procurar a Heleninha. Eu só tô pedindo uma chance. Me dá só mais uma chance implora, Ana Clara

Odete (Debora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Vilã acata o pedido, mas impõe novas regras. "Escuta bem, que eu só vou falar uma vez: eu não quero mais você me ligando. Não quero mais você rondando a Heleninha no AA. Tá me escutando? E se a maluca da minha filha te ligar, é pra você ignorar. Está me entendendo?", pressiona Odete.

Reviravolta inédita

Ana Clara deve recuar, mas, sutilmente, vai manter o foco em extorquir Odete. A personagem de Samantha Jones deve seguir "comendo pelas beiradas" para manter a empresária em suas mãos, uma vez que ela sabe toda a verdade sobre o acidente que vitimou Leonardo.

Estudante tem vídeo de Nise com todas as revelações sobre o passado. Ana Clara gravou sua avó contando tudo sobre a tragédia que deixou sequelas em Leonardo, assim como sobre seu marido morreu e foi colocado no caixão no lugar do rapaz.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Instagram/Globo - Reprodução/Instagram/Globo
Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

No final de "Vale Tudo", Ana Clara provavelmente terá destaque na hora de desmascarar Odete. Ela usará todas as suas armas contra a empresária, inclusive o fato de Maria de Fátima (Bella Campos) já saber da existência de Leonardo. Vale dizer que, em 1988, quem trouxe à tona toda a verdade foi Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada dos Roitman, o alvo oficial do acidente.

Além disso, Ana Clara é forte candidata a matar Odete Roitman nessa versão. Com todas essas desavenças com a vilã, a neta de Nise pode ir às últimas consequência no final.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Chico: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos