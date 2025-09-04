O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Ana Clara (Samantha Jones), personagem que não existiu na versão original de "Vale Tudo", mostrou até onde pode ir para alcançar seus objetivos. Ela se casou com Leonardo (Guilherme Magon) e forçou aproximação com Heleninha (Paolla Oliveira), causando a ira de Odete (Debora Bloch). Veja o que acontece a partir de agora com a personagem

Futuro de Ana Clara em 'Vale Tudo'

Odete Roitman tomará atitude para tentar amedrontar Ana Clara. No capítulo desta quinta-feira (4), a vilã surge de surpresa no casebre, acompanhada de enfermeiros, e deixa a neta de Nise (Teca Pereira) em choque.

Chega, meu bem. Você abusou da minha paciência e ela acabou. Acabou a palhaçada. Eu vim tirar o Leonardo daqui. Ele vai ser transferido diz Odete

Odete revela para onde Leonardo será levado. Após disparar que Ana Clara desperdiçou a grande oportunidade de sua vida, a executiva anuncia que o filho será levado para uma clínica no Sul, longe de qualquer manipulação.

Não, dona Odete. Por favor! Não faz isso. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. Eu não vou mais procurar a Heleninha. Eu só tô pedindo uma chance. Me dá só mais uma chance implora, Ana Clara

Odete (Debora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Vilã acata o pedido, mas impõe novas regras. "Escuta bem, que eu só vou falar uma vez: eu não quero mais você me ligando. Não quero mais você rondando a Heleninha no AA. Tá me escutando? E se a maluca da minha filha te ligar, é pra você ignorar. Está me entendendo?", pressiona Odete.

Reviravolta inédita

Ana Clara deve recuar, mas, sutilmente, vai manter o foco em extorquir Odete. A personagem de Samantha Jones deve seguir "comendo pelas beiradas" para manter a empresária em suas mãos, uma vez que ela sabe toda a verdade sobre o acidente que vitimou Leonardo.

Estudante tem vídeo de Nise com todas as revelações sobre o passado. Ana Clara gravou sua avó contando tudo sobre a tragédia que deixou sequelas em Leonardo, assim como sobre seu marido morreu e foi colocado no caixão no lugar do rapaz.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

No final de "Vale Tudo", Ana Clara provavelmente terá destaque na hora de desmascarar Odete. Ela usará todas as suas armas contra a empresária, inclusive o fato de Maria de Fátima (Bella Campos) já saber da existência de Leonardo. Vale dizer que, em 1988, quem trouxe à tona toda a verdade foi Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada dos Roitman, o alvo oficial do acidente.

Além disso, Ana Clara é forte candidata a matar Odete Roitman nessa versão. Com todas essas desavenças com a vilã, a neta de Nise pode ir às últimas consequência no final.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.