No maior eclipse solar do século, Sol vai desaparecer por 6 minutos

No dia 2 de agosto de 2027, o céu de parte do planeta vai se apagar em plena luz do dia. Trata-se do maior eclipse solar do século 21, já confirmado pela Nasa. O fenômeno terá mais de seis minutos de escuridão total.

Onde será possível observar

O eclipse total, onde a Lua encobre completamente o Sol, poderá ser observado na Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Nessas regiões, o espetáculo cósmico será completo: o céu escurece em pleno dia, a temperatura cai e até os animais se confundem, como se fosse a noite chegando de repente.

Já boa parte da Europa, África e sul da Ásia poderão observar o eclipse de forma parcial.

Mapa de visibilidade do eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 Imagem: Reprodução/ Time and Date

O eclipse mais longo em terra firme

Chamado de "eclipse do século" pela sua duração incomum, o evento de 2027 deve atingir 6 minutos e 22 segundos de escuridão total. Para efeito de comparação, o eclipse de 8 abril de 2024, que cruzou a América do Norte, já foi considerado longo com 4 minutos e 28 segundos de totalidade.

No dia do eclipse, a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o chamado perigeu. Isso fará com que sua sombra seja mais larga do que o normal, formando uma faixa de 258 quilômetros de largura que percorrerá 15.227 quilômetros sobre a superfície do planeta, cobrindo cerca de 2,5 milhões de km².

Por que acontece

O eclipse solar é fruto de uma coincidência cósmica: embora o Sol seja 400 vezes maior que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante da Terra. Dessa forma, para os nossos olhos, os dois corpos celestes parecem ter o mesmo tamanho. Quando a Lua se posiciona exatamente entre nós e o Sol, sua sombra apaga o astro-rei por alguns minutos.

*Com informações de reportagem publicada em 08/04/2024