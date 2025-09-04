Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'

Celebridades de todo o mundo lamentaram a morte do estilista italiano Giorgio Armani. Ele morreu hoje, aos 91 anos. A informação foi confirmada em nota pelo Grupo Armani.

Laura Pausini. "Foi uma honra conhecer um rei. O que você me ensinou e me deu é um valor agregado inestimável neste caos. Boa viagem, querido Giorgio. Com amor infinito, Laura."

Reese Witherspoon, atriz. "Foi um talento lendário e um homem maravilhoso."

Donatella Versace, estilista-chefe da Versace. "O mundo perdeu um gigante hoje. Ele fez história e será lembrado para sempre."

Simona Ventura, apresentadora italiana. George, você é e sempre será o nosso rei. Obrigado por nos dar orgulho de sermos italianos! Eu te amo."

Alexandre Pato, jogador de futebol. "Não! Que tristeza. Descanse em paz, mestre Giorgio."

Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1. "Foi uma grande honra conhecer e trabalhar com uma pessoa tão maravilhosa. Sentiremos sua falta, Giorgio."

A causa da morte não foi divulgada. Armani "morreu em paz, cercado por seus entes queridos", de acordo com o comunicado.

O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos em andamento.

Em junho, Armani faltou pela primeira vez a um desfile de sua marca. A companhia disse que ele estava "se recuperando em casa", sem especificar qual era seu estado de saúde, após ele faltar ao desfile na Semana de Moda Masculina de Milão.

O funeral será reservado a pedido do estilista. A capela de descanso, porém, estará aberta a visitas de sábado (6) até domingo (7), de 9h às 18h, em Milão, na Itália.