Topo

Entretenimento

Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'

Giorgio Armani morreu hoje aos 91 anos - Daniele Venturelli/WireImage
Giorgio Armani morreu hoje aos 91 anos Imagem: Daniele Venturelli/WireImage
do UOL

De Splash, em São Paulo

04/09/2025 10h33

Celebridades de todo o mundo lamentaram a morte do estilista italiano Giorgio Armani. Ele morreu hoje, aos 91 anos. A informação foi confirmada em nota pelo Grupo Armani.

Laura Pausini. "Foi uma honra conhecer um rei. O que você me ensinou e me deu é um valor agregado inestimável neste caos. Boa viagem, querido Giorgio. Com amor infinito, Laura."

Reese Witherspoon, atriz. "Foi um talento lendário e um homem maravilhoso."

Donatella Versace, estilista-chefe da Versace. "O mundo perdeu um gigante hoje. Ele fez história e será lembrado para sempre."

Simona Ventura, apresentadora italiana. George, você é e sempre será o nosso rei. Obrigado por nos dar orgulho de sermos italianos! Eu te amo."

Alexandre Pato, jogador de futebol. "Não! Que tristeza. Descanse em paz, mestre Giorgio."

Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1. "Foi uma grande honra conhecer e trabalhar com uma pessoa tão maravilhosa. Sentiremos sua falta, Giorgio."

Morre Giorgio Armani

A causa da morte não foi divulgada. Armani "morreu em paz, cercado por seus entes queridos", de acordo com o comunicado.

O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos em andamento.

Em junho, Armani faltou pela primeira vez a um desfile de sua marca. A companhia disse que ele estava "se recuperando em casa", sem especificar qual era seu estado de saúde, após ele faltar ao desfile na Semana de Moda Masculina de Milão.

O funeral será reservado a pedido do estilista. A capela de descanso, porém, estará aberta a visitas de sábado (6) até domingo (7), de 9h às 18h, em Milão, na Itália.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'