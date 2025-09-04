Topo

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Odete (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) no remake de "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
Filho de Odete Roitman (Debora Bloch), Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, sofreu um acidente de carro provocado pela própria mãe. Na versão original, o rapaz morreu. Mas no remake, ele sobreviveu e, desde então, vive recluso em uma casa distante.

Uma das hipóteses levantadas para a trama atual é que Leonardo esteja fingindo para se vingar de Odete.

O que aconteceu

Leonardo sofreu um acidente cujo alvo era Marco Aurélio (Alexandre Nero). O plano deu errado e Leonardo acabou entrando no veículo, que capotou e pegou fogo. Culpada pela tragédia, Odete forjou a morte do filho, colocou culpa em Heleninha (Paola Oliveira) e trocou os corpos para que todos pensassem que o jovem estava sendo enterrado.

O homem sepultado no lugar de Leonardo era marido de Nise (Teca Pereira). A idosa passou a cuidar do rapaz por todos esses anos até sua morte. Depois, quem começou a tutelá-lo foi Ana Clara (Samantha Jones), que tem aproveitado a função para chantagear e extorquir Odete.

No remake, o rapaz sofreu graves sequelas e a questão de sua saúde não deve ser contestada na trama. Ele vive em uma cadeira de rodas e não apresenta comunicação verbal. Tudo indica que ele realmente enfrenta as consequências da tragédia e é uma das vítimas de Odete Roitman, grande vilã da história.

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Manuela Dias, autora da releitura, deve colocar Leonardo como doador de medula para Afonso (Humberto Carrão). Por ora, Heleninha, Celina (Malu Galli) e Odete já sabem que não são compatíveis com o atleta.

Já se sabe que Leonardo é compatível com o irmão. A dúvida é sobre como o rapaz será submetido ao transplante, antes ou depois de sua mãe ser desmascarada.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

