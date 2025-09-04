Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Filho de Odete Roitman (Debora Bloch), Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, sofreu um acidente de carro provocado pela própria mãe. Na versão original, o rapaz morreu. Mas no remake, ele sobreviveu e, desde então, vive recluso em uma casa distante.

Uma das hipóteses levantadas para a trama atual é que Leonardo esteja fingindo para se vingar de Odete.

O que aconteceu

Leonardo sofreu um acidente cujo alvo era Marco Aurélio (Alexandre Nero). O plano deu errado e Leonardo acabou entrando no veículo, que capotou e pegou fogo. Culpada pela tragédia, Odete forjou a morte do filho, colocou culpa em Heleninha (Paola Oliveira) e trocou os corpos para que todos pensassem que o jovem estava sendo enterrado.

O homem sepultado no lugar de Leonardo era marido de Nise (Teca Pereira). A idosa passou a cuidar do rapaz por todos esses anos até sua morte. Depois, quem começou a tutelá-lo foi Ana Clara (Samantha Jones), que tem aproveitado a função para chantagear e extorquir Odete.

No remake, o rapaz sofreu graves sequelas e a questão de sua saúde não deve ser contestada na trama. Ele vive em uma cadeira de rodas e não apresenta comunicação verbal. Tudo indica que ele realmente enfrenta as consequências da tragédia e é uma das vítimas de Odete Roitman, grande vilã da história.

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Manuela Dias, autora da releitura, deve colocar Leonardo como doador de medula para Afonso (Humberto Carrão). Por ora, Heleninha, Celina (Malu Galli) e Odete já sabem que não são compatíveis com o atleta.

Já se sabe que Leonardo é compatível com o irmão. A dúvida é sobre como o rapaz será submetido ao transplante, antes ou depois de sua mãe ser desmascarada.

