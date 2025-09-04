Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy e celebra produções brasileiras

O ator e escritor Lázaro Ramos, 46, anunciou que foi aceito como membro da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, responsável pelo Emmy Internacional, prêmio que reconhece produções televisivas fora dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A novidade foi compartilhada pelo próprio artista baiano em suas redes sociais na segunda-feira (1). Na publicação, Lázaro revelou que agora também fará parte do grupo de votantes da prestigiada premiação.

A relação de Lázaro com a premiação não é recente. Em 2006, ele concorreu ao Emmy Internacional pela interpretação do personagem Foguinho na novela "Cobras & Lagartos". Anos depois, em 2013, esteve no elenco de "Lado a Lado", produção que conquistou o prêmio Emmy de Melhor Telenovela.

No vídeo em que publicou, Lázaro mostrou os símbolos de sua nova posição — o cartão de membro, o broche e uma carta de boas-vindas da Academia. Ele explicou que pretende acompanhar ainda mais de perto filmes e séries, pedindo aos seguidores sugestões de títulos para avaliar.

Vocês vão me ajudar a ficar ligado nas boas novidades de filmes e de séries para eu votar direitinho. Beleza? E de repente até votar em umas séries brazucas, em filmes brazucas, quem sabe . Lázaro Ramos

Mais do que um reconhecimento pessoal, a chegada de Lázaro Ramos à Academia pode representar uma vitrine maior para o audiovisual brasileiro. A Academia no entanto, ainda não detalhou em quais categorias Lázaroatuará como votante, nem quando começará oficialmente sua participação.