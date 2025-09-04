Topo

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Lady Gaga cancelou sua apresentação em Miami, Estados Unidos, na noite da quarta-feira, 3. O motivo do adiamento foi um problema nas cordas vocais.

A artista publicou um comunicado nos stories do seu perfil no Instagram no qual se desculpa pela ausência e dá mais detalhes sobre o ocorrido.

"Olá, pessoal! Eu lamento muitíssimo, mas precisarei adiar o show de hoje à noite em Miami. Durante os ensaios de ontem e meu aquecimento vocal de hoje à noite, minha voz saiu extremamente cansada e tanto o meu médico quanto meu treinador vocal me advertiram para não continuar por causa dos riscos que isso traz", começou ela na mensagem postada na noite da quarta-feira.

A artista também explicou que, caso continuasse com a apresentação, ela poderia ter danos permanentes em sua voz: "Há um risco significativo baseado em toda a nossa experiência com shows como o meu e, como vocês sabem que eu canto ao vivo todas as noites."

E finalizou: "Eu amo muito meus fãs, respeito vocês e espero que vocês possam aceitar minhas desculpas sinceras. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível."

