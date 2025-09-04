Topo

Entretenimento

Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos

Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos - Reprodução/Instagram
Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 22h15

O influenciador digital Juan "Raymond" Harper, conhecido como Rolling Ray, morreu aos 28 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela mãe do influenciador ao TMZ. A Zeus Network, onde Ray fez diversos trabalhos, também confirmou a morte com uma publicação em suas redes sociais.

Relacionadas

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Andressa Urach e Luiza Ambiel gravam conteúdo adulto com ex da loira

Filho de Xanddy e Carla Perez arranca suspiros ao exibir corpo musculoso

Partiu cedo demais. Descanse em paz, dono do grande coração.

A causa da morte não foi revelada.

O influenciador somava cerca de 450 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Lá, Ray compartilhava conteúdos sobre política e sobre o seu dia-a-dia como cadeirante.

Ray ficou famoso ao se intitular "o garoto mais famoso em cadeira de rodas".

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Filho de Xanddy e Carla Perez arranca suspiros ao exibir corpo musculoso

Andressa Urach e Luiza Ambiel gravam conteúdo adulto com ex da loira

Adeus, tratamento: a dolorosa decisão de Afonso sobre câncer em 'Vale Tudo'

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'