Influenciador anuncia pausa na carreira para se tornar padre

Influenciador anuncia pausa na carreira para ser padre - Reprodução/Instagram
04/09/2025 22h34

Pablo García, influenciador digital espanhol, anunciou uma pausa na carreira para começar os estudos com o objetivo de se tornar padre.

O influenciador com mais de 700 mil seguidores contou a novidade em seu perfil no Instagram. "'Ouça o que seu coração lhe diz'. É uma frase que ouvimos muito hoje em dia, e se não for confundida com desejo ou sentimentalismo imaturo, é uma verdade absoluta. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso na vida: viver e construir a vida que Deus um dia planejou para mim; ouvir a Sua voz no mais profundo do meu coração."

Foram quase quatro anos maravilhosos, durante os quais, desde o primeiro dia, sonhei em trazer o amor de Deus por meio desta tela. Tive bons e maus momentos. Pude viajar e ver o mundo; experimentar coisas que jamais imaginaria na minha vida, tendo a oportunidade de compartilhar todas elas com minha família e amigos. Pablo Garcia

Ele comentou a decisão. "O 'mundo' certamente não entende: uma vida confortável, estabilidade, certos luxos e 'poucas preocupações', mas repito: de que adianta tudo isso se meu coração anseia e clama por outra vida? Eu me recuso a me conformar."

Pablo diz que não sabe ainda se retornará às redes. "Não sei se voltarei aqui em alguns meses. Veremos. Por enquanto, em setembro, continuarei postando como de costume e compartilhando minha vida com vocês, perguntas que possam surgir deste vídeo, conversas com minha mãe e tudo o mais que surgir. Também tenho compromissos com marcas que devo respeitar e que quero fazer bem, como tenho tentado fazer até agora."

Ele finalizou pedindo orações. "O que peço é que, se quiserem, orem por mim. Que eu não me negue nada. Que minha dedicação seja completa, mesmo que eu não veja resultados ou frutos."

