Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

Hugo Resende, 49, está no ar como o policial Alan na novela "Dona de Mim". O ator, que já soma mais de 15 produções no currículo, relembrou o começo de sua trajetória na TV como assistente de palco da Xuxa.

O que aconteceu

Na época do trabalho com Xuxa, ganhou o apelido de "Hugostoso". Entre 2000 e 2001, ele integrou o grupo de papaquitos no Planeta Xuxa, na Globo. Ele vestia uniforme de marinheiro e chamava atenção pelo físico em forma.

Ao recordar os tempos de papaquito, Hugo destaca o impacto daquele momento em sua vida profissional. "Eu vivi esse momento de um jeito único, me diverti tanto, me experimentei muito, me descobri aos montes. Hoje, sigo com as lembranças que ficaram, rindo das situações, surpreso com cada novidade que aquele momento me oferecia. Foi uma aventura, confesso", escreveu o ator no Instagram.

Xuxa ao lado de Hugo Resende, um de seus papaquitos no 'Planeta Xuxa' Imagem: Reprodução/Instagram

O ator também cita a importância de ter acompanhado de perto os bastidores do programa. "Observar e aprender como aquele momento fantasia se conectava a milhões de pessoas semanalmente era o meu combustível", rememorou.

Imaginem uma confusão daquelas, tudo acontecendo ao mesmo tempo... Música rolando, produção na correria, Marlene dando o papo, plateia a mil. Xuxa olhava pra gente e abria um sorriso de milhões. O coração acelera e derrete por alguns segundos, a excitação toma conta, respiro fundo... atenção, vamos gravar em 3,2,1... gravando! Hugo Resende, no Instagram

Hugo tinha 27 anos quando assumiu o posto de papaquito. Ele compôs a segunda geração do grupo do programa, que foi sucesso na Globo nos anos 2000. O ator tinha como companheiros de grupo Gustavo Salyer e Marcos D'Avila.

Após a experiência na atração, decidiu seguir a carreira de ator. Sua estreia em novelas foi em Belíssima (2005), na qual interpretou Claudinho. Depois, esteve em três temporadas de" Malhação".

Hugo Resende atua como delegado da Polícia Federal em 'Terra e Paixão' Imagem: Reprodução/Globo

Logo antes de "Dona de Mim", Resende esteve em outras novelas da Globo. Entre os trabalhos mais recentes estão "Além da Ilusão" (2022), como Gaspar, e "Terra e Paixão" (2023), na pele do delegado Aires.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.