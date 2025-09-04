Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Gusttavo Lima, 36, contou que sua fortuna vai além da música.

O que aconteceu

O artista disse que administra atualmente dez empresas, com cerca de mil funcionários sob sua liderança. Apenas em uma delas, voltada à venda e distribuição de ingressos para eventos, trabalham 200 colaboradores, segundo ele. "Na semana passada, foram quatro milhões de ingressos vendidos", revelou.

Em cada um dos meus negócios, tenho pessoas da minha confiança cuidando de tudo. Tenho, por exemplo, uma seguradora em Minas Gerais, um banco para consignados, uma de grandes eventos e uma de venda de ingressos online.

Gusttavo no canal de Andre Piunti no YouTube.

Mesmo com seu foco nos negócios, a música continua sendo uma fonte importante de renda. Gusttavo segue realizando shows pelo país com cachês altos e mantendo grande presença digital, acumulando mais de 45 milhões de seguidores no Instagram, o que o coloca na 11ª posição entre os brasileiros mais seguidos na plataforma.

Gusttavo Lima detalhou como concilia suas atividades. "Metade do meu dia é dedicado à música e a outra metade, aos negócios", explicou o sertanejo.