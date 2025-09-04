Topo

Entretenimento

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Filipa (Claudia Abreu) e Leo (Clara Moneke) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Filipa (Claudia Abreu) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 19h00

Filipa começa a demonstrar que viverá nova fase em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. A viúva de Abel começa a dar a volta por cima, cuidando de sua saúde mental e ganhando mais autonomia. Isso acontece no capítulo de sexta-feira (5).

Mais tarde, a atriz intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel também se oferece para ajudar Leo e ainda confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz.

Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo