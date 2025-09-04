Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Filipa começa a demonstrar que viverá nova fase em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. A viúva de Abel começa a dar a volta por cima, cuidando de sua saúde mental e ganhando mais autonomia. Isso acontece no capítulo de sexta-feira (5).

Mais tarde, a atriz intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel também se oferece para ajudar Leo e ainda confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz.

Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

