Filho de Xanddy e Carla Perez arranca suspiros ao exibir corpo musculoso

Victor Alexandre é filho mais novo de Xanddy e Carla Perez - Reprodução/Instagram
Victor Alexandre é filho mais novo de Xanddy e Carla Perez Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Londrina

04/09/2025 21h47

Victor Alexandre, 22, publicou em suas redes sociais registros do corpo extremamente musculoso que vem cultivando.

O que aconteceu

O coach fitness deu detalhes do treino que havia realizado no dia. "Hoje o foco foi peito, ombros e tríceps, com um leve aumento de volume para o peito em relação ao normal", descreveu ele, na legenda do post no Instagram.

Os seguidores de Victor se desfizeram em elogios à forma física do rapaz. "Uma escultura humana", definiu uma internauta, ao comentar a publicação. "Lindão!", elogiou outra. "Sempre determinado, parabéns!", enalteceu ainda uma terceira.

Victor Alexandre é o filho caçula de Carla Perez, 47, e Xanddy, 46. O casal também é pai de Camilly Victória, 23.

