Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

Por Anna Mehler Paperny

TORONTO (Reuters) - Meio século depois de sua criação, o Festival Internacional de Cinema de Toronto busca atuar como uma ponte entre a indústria cinematográfica e o mundo em geral, disse a diretora de programação do festival, Robyn Citizen.

O festival retorna na quinta-feira com 292 filmes -- não tão grande quanto nos dias pré-pandêmicos, disse Citizen, mas ainda assim apresentando uma programação repleta de estrelas, com rostos conhecidos e novos nomes.

"Particularmente neste momento, as histórias são a forma como entendemos o mundo e o nosso lugar nele", disse ela. "E é muito importante ter algo como Toronto e outros festivais de cinema para oferecer uma plataforma aos cineastas que querem contar essas histórias importantes que geram empatia pela forma como os outros vivem."

Entre as estrelas esperadas no tapete vermelho estão Daniel Craig, que protagoniza o mais recente longa-metragem da franquia "Entre Facas e Segredos", além de Scarlett Johansson, Russell Crowe, Jodie Foster, Dwayne Johnson, Rami Malek, Ralph Fiennes e Ryan Reynolds.

O cinema pode ser tanto um espelho da sociedade quanto uma válvula de escape, disse Citizen.

"Acho que os melhores filmes podem oferecer esse mundo alternativo, no qual você pode mergulhar e escapar. E outros filmes realmente excelentes também o desafiam a questionar o que você acha que sabe sobre o mundo."

Alguns dos filmes abordam as histórias mais dolorosas da atualidade. Mas incluir filmes que abordam questões ecológicas, desde as profundezas do oceano até a perspectiva de um dente-de-leão, ou o autoritarismo em cenários que vão do Brasil à Sérvia e ao Iraque, não foi uma escolha deliberada, disse a Citizen; em vez disso, refletiu algo que emergiu organicamente nas inscrições.

"Palestine 36", que terá sua estreia mundial no Festival de Toronto, transporta o espectador para a Palestina da década de 1930 -- uma época de mudanças agitadas em meio ao Mandato Britânico.

"The Voice of Hind Rajab", que combina gravações reais com sequências roteirizadas para recriar a chamada desesperada para emergência de uma menina palestina presa em um carro sob fogo israelense em Gaza, terá sua estreia na América do Norte.

E, diante das críticas, o festival reverteu a decisão de excluir "The Road Between Us: The Ultimate Rescue", um documentário sobre a busca de um homem para salvar sua família do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

O festival de 11 dias vai de 4 a 14 de setembro e abre com a estreia mundial de "John Candy: I Like Me", um documentário do diretor Colin Hanks que homenageia o lendário comediante canadense. O festival se encerra com a comédia romântica canadense de Anne Émond, "Peak Everything", que aborda uma catástrofe climática e a linha de suporte técnico para uma lâmpada de mesa terapêutica.