Ex-BBB Anamara quer ir à Fazenda, mas admite: 'Eu nem sei quem é o Carelli'

Anamara, ex-BBB, ironizou os boatos sobre sua participação em A Fazenda 17 e revelou nunca ter recebido convite direto de Rodrigo Carelli, diretor do reality, durante entrevista ao Central Splash. Ela afirmou que nem conhece Carelli pessoalmente, apesar de sempre figurar em listas especulativas, e confirmou: gostaria de participar da nova edição do programa.

Os rumores sobre a presença de Anamara em A Fazenda se intensificam a cada ano, mas ela reforçou que os convites sempre vieram de outros membros da produção, nunca do diretor, e brincou com o desconhecimento sobre ele.

A primeira coisa que eu gostaria de saber é quem cria essas listas fantasiosas. Eu estou desde 2017 em todas as listas, anualmente. Em 2017, de fato, eu fui chamada, mas eu disse de imediato que eu tinha acabado de fazer curso de inteligência emocional, tava querendo entrar numa vibe namastê, e eu falei, 'reality show, ainda mais na Fazenda, que tem todo o histórico das polêmicas muito maiores do que o Big Brother', e eu falei, 'não, não quero participar'. Anamara, ex-BBB

A segunda vez que me chamaram foi em 2019 e nenhuma das vezes foi o Carelli, tá? Foi alguém da produção ali e tal. Então, assim, eu gostaria de fato de participar. Se eu fosse participar, eu estaria caladinha, gente. Eu acho que o Carelli deveria me convidar pelo menos pra ser comentarista. Anamara

Anamara ainda divertiu o público ao comentar que sequer sabe quem é o diretor do reality.

Eu nem sei quem é o Carelli, eu vi esses dias que postaram lá no Twitter que ele é meio careca, eu não sei, acho que mandaram alguma foto. Eu não faço ideia. Anamara

