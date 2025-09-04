Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em "Êta Mundo Melhor" - Léi Rosário/Globo
Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léi Rosário/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (4) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

