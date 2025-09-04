'Dona de Mim': Jaques presenteia Davi antes de descobrir filho biológico

Veja o que acontece com Jaques (Marcello Novaes) e Davi (Rafael Vitti) no capítulo desta quinta-feira (4) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Recentemente, Davi descobriu que o tio teve um caso com sua falecida mãe, Olívia (Andrezza Abreu).

O que ambos não sabem é que eles são, de fato, pai e filho. Em breve, Jaques descobre que Abel (Tony Ramos) era estéril e que tanto Davi e Ayla são frutos de sua relação com Olívia.

Ainda nesta quinta, Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local.

Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois.Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying.

Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia. Leo se candidata a um trabalho na fábrica. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados. Jaques flagra Leo em sua fábrica.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


