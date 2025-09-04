Topo

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Rafael Vitti é Davi em "Dona de Mim" - Reprodução/Rede social
Rafael Vitti é Davi em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Rede social
Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 08h50

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (4) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local. Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois. Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia. Leo se candidata a um trabalho na fábrica. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados. Jaques flagra Leo em sua fábrica.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

