Topo

Entretenimento

exclusivo

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

"Dona de Mim" tem apresentado bons índices de audiência - Divulgação/Globo
'Dona de Mim' tem apresentado bons índices de audiência Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Clara Ribeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo

04/09/2025 20h01

A novela "Dona de Mim" chegou aos 100 capítulos na última semana em alta e superando médias recentes da faixa das sete. Confira os números.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Relacionadas

Carol Marra quer fugir da 'caricatura' de mulher trans em 'Dona de Mim'

Levada e fã de abraços! Conheça atriz mirim que faz Sofia em 'Dona de Mim'

Quem é atriz brasileira de 'Dona de Mim' seguida por Justin Bieber

O que aconteceu

No Painel Nacional de Televisão, "Dona de Mim" marcou média de 22 pontos e 38% de participação. É a maior audiência e participação da faixa das sete desde "Vai na Fé" (23 pontos e 39%), também de Rosane Svartman, com direção de Allan Fiterman.

Em São Paulo, a trama tem média de 21 pontos e 35% de participação. É o melhor resultado do horário desde "Vai na Fé" (22 pontos e 38%).

No Rio de Janeiro, a novela alcançou 26 pontos e 41% de participação. Foi a maior audiência da faixa desde "Salve-se Quem Puder" (29 pontos) e a maior participação desde "Quanto Mais Vida Melhor" (41%).

Nos dados semanais, a produção mostra crescimento no PNT e em São Paulo. A partir da 14ª semana de exibição, entre 28 de julho e 2 de agosto, registrou 23 pontos no PNT. O resultado representa alta de 1 ponto (+5%) em relação às semanas anteriores. Desde então, mantém esse patamar.

Em São Paulo, as duas últimas semanas de agosto marcaram 23 pontos. Foi recorde semanal da novela, com alta de 2 pontos (+10%) em relação à semana de estreia. No Rio, a 16ª semana (11 a 16 de agosto) trouxe o recorde semanal: 27 pontos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Andressa Urach e Luiza Ambiel gravam conteúdo adulto com ex da loira

Adeus, tratamento: a dolorosa decisão de Afonso sobre câncer em 'Vale Tudo'

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global