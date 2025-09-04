Topo

Outro alvo e troca de corpos: como foi o acidente de Leonardo em Vale Tudo?

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo'
04/09/2025 10h17

O mistério envolvendo o acidente de Leonardo em "Vale Tudo" voltou com força no remake da novela. Na versão original de 1988, o personagem de fato morreu após o capotamento do carro. Já na releitura atual, ele sobreviveu, mas foi escondido pela própria mãe, Odete Roitman, a verdadeira responsável pela tragédia.

A verdade por trás do acidente

Leonardo Roitman (Guilherme Magon) é lembrado como a vítima de um acidente fatal. A família acredita que ele perdeu a vida naquele carro. Odete (Debora Bloch), sua mãe, não só participou do acidente como também é a responsável por manter o filho em cativeiro silencioso por mais de uma década.

O carro em que Leonardo entrou no dia do acidente tinha outro destino. O alvo da emboscada era Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas o plano deu errado. Leonardo acabou pegando o veículo, que capotou e pegou fogo momentos depois de ser acionado. E, no remake, o rapaz sofreu graves sequelas.

A partir daí, Odete decidiu agir para salvar a própria imagem e culpou Heleninha, que estava bêbada na ocasião. A empresária não pensou duas vezes antes de colocar a filha como responsável do acidente, uma vez que ela não se lembraria de nada por efeitos do álcool. Com isso, Heleninha passa a vida em constante culpa pela morte do irmão.

Além disso, para sustentar a farsa, Odete forjou a morte do filho. Enterrou outro homem em seu lugar: o marido de Nise (Teca Pereira), que, ao que parece, foi morto para que a mentira da empresária tomasse forma. Assim, todos acreditaram que o corpo no caixão era o de Leonardo. A manipulação tem garantido que o segredo permaneça intocado por todos esses 13 anos.

Leonardo (Guilherme Magon) no remake de 'Vale Tudo'
Leonardo vive isolado sob os cuidados de Ana Clara e foi descoberto por Maria de Fátima. Sem contato com ninguém, permanece fora do radar até mesmo dos parentes mais próximos, mas o mistério começa a se desfazer com as ações oportunistas de Ana Clara (Samantha Jones), que se casou com Leonardo e ainda forçou aproximação com Heleninha, tudo para ter Odete em suas mãos.

Neta de Nise gravou um depoimento revelador da avó sobre a tragédia do passado. Esse registro abre caminho para que a farsa do acidente de Leonardo seja desvendada. Heleninha, Álvaro, Isaías e até um policial participaram dos flashbacks da idosa já falecida e que podem voltar à tona para desmascarar a ricaça nos capítulos finais.

Em 1988, a empregada Ruth (Zilka Salaberry) foi a responsável por trazer detalhes do acidente. Ela sempre soube que Odete foi a verdadeira mandante da sabotagem do carro, que deveria matar Marco Aurélio, e que Heleninha não tinha culpa alguma.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

