Setembro, em Hollywood, é sinônimo de virada: o verão no hemisfério norte chega ao fim e junto dele a temporada de grandes lançamentos, os chamados blockbusters. Neste ano, a expectativa era encerrar o período com festa, mas o saldo é de frustração. Ainda assim, há uma luz no fim do túnel —e ela vem do público mais jovem.

Segundo o portal Deadline, o mercado norte-americano arrecadou US$ 3,67 bilhões (R$ 20 bi) durante o período, quase o mesmo que o ano passado. Contudo, ficou um sentimento de derrota: a consultoria Gower Street havia previsto um crescimento de 14%, alcançando US$ 4,2 bilhões (R$ 23 bi) —um marco equivalente com o que era registrado antes da pandemia. Não deu.

E ainda que tudo isso represente apenas um país —os Estados Unidos—, o seu saldo impacta o resto do mundo, incluindo o que vemos na telona aqui no Brasil.

Muitos fatores contribuíram para o resultado. O primeiro deles: os estúdios, em meio às suas confusões internas, tiveram menos lançamentos "wide" —aqueles que estreiam em muitas salas ao mesmo tempo. Caiu de 51 para 45 longas-metragens. A primeira relação: menos produto na prateleira, menos arrecadação. Só que não é tão simples.

Em 2024, tivemos dois mega-sucessos: "Divertidamente 2" e "Deadpool & Wolverine", ambos da Disney, ultrapassando a marca dos US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões) de bilheteria nos EUA. Neste ano, o melhor desempenho ficou com "Lilo & Stich", do mesmo estúdio, com US$ 423 milhões (R$ 2,3 bilhões).

Por outro lado, 2025 acumula decepções, com produções como "Bailarina" (do universo John Wick), "Karatê Kid: Lendas", "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!" e "Elio" (da Pixar) falhando.

Estrelado por Ana de Armas, 'Bailarina' custou estimados US$ 90 milhões (R$ 490 milhões) -- e arrecadou US$ 135 milhões (R$ 736 milhões), sendo considerado um fracasso Imagem: Divulgação/Paris Filmes

Um caso chama atenção: a Marvel Studios, que saiu de US$ 604 milhões (R$ 3,2 bilhões) em uma única produção para um verão em que duas juntas ("Thunderboltts*" e "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos") não chegaram em US$ 460 milhões (R$ 2,5 bilhões).

Apenas essa diferença, sozinha, faria o mercado como um todo alcançar —com folga— a previsão da Gower.

Seja como for, nesse ritmo, o cinema ainda está longe dos números pré-pandemia. Será que um dia voltaremos a eles?

Nem todas as notícias são ruins

Os erros ensinam mais do que os acertos —e os dados deste último verão entregam, sim, bons prognósticos para o futuro.

Diferente de outros anos, o mercado não ficou concentrado em poucos sucessos: a bilheteria se distribuiu por diversos títulos. Foram 11 os títulos que passaram da barreira dos US$ 100 milhões (R$ 545 milhões) na última temporada, contra nove em 2024. Tivemos boas surpresas, como "F1: O Filme" (a maior bilheteria da história da Apple), "Pecadores" e "A Hora do Mal".

A Warner Bros., inclusive, se saiu bem —considerando como o estúdio começou a temporada. Com muitas mudanças internas e os principais executivos da divisão de cinemas sob o risco de perderem o emprego, a WB entregou "Superman", que, apesar de não ter números estratosféricos, obteve uma recepção positiva e uma arrecadação de US$ 351 milhões nos EUA (R$ 1,9 bilhões), US$ 611 milhões (R$ 3,3 bilhões) no mundo todo —o suficiente para garantir o recomeço da DC na telona.

A casa dos Irmãos Warner também pode ser um caso de sucesso para quem quiser se dar bem em 2026, já que combinou um calendário com datas inteligentes e um mix diverso de títulos (com ação, terror, super-heróis e muito mais).

Outro crescimento digno de nota foi o da A24. Queridinha dos cults, a distribuidora obteve uma bilheteria 160% maior, surfando em títulos fora do "pacote franquia".

Salas especiais possuem o seu papel. O balanço do segundo trimestre de 2025 da Imax Corporation, companhia responsável por aquelas grandes telas de cinema, informa um crescimento de 41% na bilheteria, muito acima do restante do mercado. Fica claro que o espectador pensa que, se é para sair de casa e gastar, que seja para ter a melhor experiência possível.

O gênero das produções também tem seu peso. Longas com um caráter mais coletivo, como os de terror, têm crescido.

Público tem procurado cinemas com maior tela e melhor qualidade de som, como as do padrão Imax. Na foto, sala do Cinépolis JK Iguatemi, em SP Imagem: Divulgação/Cinépolis

Sem falar que bons resultados passam pelo velho marketing, ainda que adaptado aos tempos modernos. Cinema é sobre urgência e fenômeno cultural, já que os filmes ficam ainda menos tempo em cartaz nesta era do streaming. Quando a campanha de divulgação é bem-sucedida em criar estes sentimentos —e acompanhada, claro, de um bom produto—, o sucesso vem.

Nesse sentido, 2026 traz novas esperanças. O ano terá grandes estreias, como "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "Minions 3", "Toy Story 5", uma nova versão de He-Man e "Odisseia", de Christopher Nolan (o mesmo diretor de "Oppenheimer"). Todos eles, por um motivo ou outro, já chegam cercados de expectativa.

Como vem a nova geração?

Uma conclusão simples sobre a derrapada do cinema é que isso ocorre porque os mais jovens não apreciam mais a sétima arte. Contudo, não é bem assim.

Um estudo da National Research Group (NGR) indica que 59% da Geração Alpha (nascidos a partir de 2010) prefere assistir a filmes na telona, contra apenas 24% que preferem ver em casa. O dado revela que as crianças gostam da farra de passear, aproveitando uma nova experiência ao lado dos seus pais e responsáveis, do que a rotina das telas caseiras.

O desafio é criar (ou recriar) franquias que reverberam com os jovens e que tenham esse verniz de experiência cinematográfica —e, claro, convencer os adultos a tirarem as crianças do lar.

Se isso ocorrer, Hollywood tem um potencial enorme nas mãos: o de formar uma geração que valoriza a experiência real, física, já que estão saturados da virtualidade da internet.

E no Brasil?

No nosso país, os desafios possuem outras dimensões —incluindo maiores barreiras sócio-econômicas. Para começar, muitos brasileiros não têm acesso à tela grande.

De acordo com dados da Ancine, divulgados no começo do ano, o nosso país tem 3.509 salas de cinema. É um recorde histórico, que —em uma conta simples— representa 60,8 mil brasileiros para cada sala.

Enquanto isso, os Estados Unidos possuem 39.007 telas, o que dá 8,9 mil norte-americanos para cada uma. Isso sem considerar a distribuição geográfica, poder aquisitivo, etc.

O mercado se movimenta para preencher essas lacunas. Uma delas é a Semana do Cinema, que começou em 28 de agosto e foi encerrada ontem, 3 de setembro, junto com o fim da temporada de blockbusters. Organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fennec) e com apoio da Associação Brasileira das Empresas Cinematográficas (Abraplex), o evento traz ingressos por R$ 10 —com exceção apenas nas salas especiais, que também tiveram descontos.

Conforme a Comscore, 2,26 milhões de pessoas compareceram nos exibidores no fim de semana da ação. O resultado veio após o pior fim de semana de 2025, com apenas 766 mil ingressos vendidos.

Contudo, um comentário recorrente nas redes sociais durante a divulgação era: "Queria ir, mas não tem cinema na minha cidade".

Como vemos, o futuro da sétima arte depende de escolhas mais inteligentes: dos estúdios retomarem certo apetite ao risco, de tornar o acesso mais fácil e, acima de tudo, de convencer pais a levarem seus filhos. O que vale agora não é apenas correr atrás de um bilhão de dólares, mas garantir retorno saudável, relevância cultural e histórias que gerem conversa.

Quem souber equilibrar essas peças vai ditar os rumos da próxima fase —ou do próximo filme— de Hollywood.

