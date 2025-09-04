Topo

Entretenimento

Channing Tatum, de O Bom Bandido, revela que perdeu 31 kg para novo filme

Channing Tatum disse que emagrecimento chocou produção - Reprodução/Instagram
Channing Tatum disse que emagrecimento chocou produção Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

04/09/2025 16h57

Channing Tatum surpreendeu ao revelar que precisou perder 31 kg para interpretar o protagonista de O Bom Bandido, novo longa do diretor Derek Cianfrance, que estreia em 16 de outubro nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

Em entrevista à revista Variety, Tatum contou que a transformação física causou preocupação nos bastidores. Derek Channing, que participou da conversa, contou que a equipe de filmagem chegou a ficar em pânico diante da intensidade da preparação para o papel. "A nossa assistente de direção ficou preocupada. Ela disse, tipo, fritem um bife para ele".

Inspirado em fatos reais, o longa conta a trajetória de Jeffrey Manchester, um criminoso que fugiu da prisão e passou seis meses escondido dentro de uma loja. Nesse período, ele criou uma rotina e chegou a se aproximar da comunidade ao redor do local. A farsa, no entanto, terminou quando foi recapturado. Atualmente, Manchester cumpre uma pena de 40 anos por invasão e roubo.

Tatum detalhou o processo físico para o papel nos cinemas. "Ele [Manchester] é um cara muito magro, não tem os mesmos ossos largos que eu. Cheguei a pesar 108 kg, mas me esforcei antes das filmagens e fui perdendo até chegar a 77 kg", revelou Tatum.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo

Channing Tatum, de O Bom Bandido, revela que perdeu 31 kg para novo filme

Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy e celebra produções brasileiras

Sandra Annenberg recebe Bonner no Globo Repórter: 'Com muita alegria'

O dia em que um 'sambinha' brasileiro levou à expulsão de Maradona na Copa

Fabiana Justus revela que realizou transplante de medula pelo SUS: 'Dinheiro não compra'

O que acontece com a grife Armani depois da morte de Giorgio Armani?

'Dona de Mim': Jaques presenteia Davi antes de descobrir filho biológico

Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha; Vini Jr. curte foto

Raul Gil é internado com diverticulite aguda e desidratação