Topo

Entretenimento

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 11h42

A eliminação de Ruama do Estrela da Casa foi injusta e teria influência das "previsões" feitas por Chico Barney, brincou Bárbara Saryne, no Central Splash.

A repercussão da saída movimentou redes sociais e comentários, colocando Chico Barney no centro do debate.

Ah, eu só quero dizer que eu fiquei irritadíssima, achei que foi uma grande injustiça esse resultado. Os dois que estavam com risco de sair ali junto com ela mereciam vazar antes dela. Então eu tô revoltada.Bárbara Saryne

A minha teoria é que a culpa da eliminação da Ruama é do Chico Barney. O Chico Barney disse aqui que a vencedora do Estrela da Casa seria a Ruama. Mais uma vez, né? Ele estragou a vida de um participante de reality show.Bárbara Saryne

Barney se disse "perseguido" e brincou que pretende se exilar nos Estados Unidos. "Eu não aguento mais, Bárbara espalhando fake news", riu o colunista de Splash.

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'