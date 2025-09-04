Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

A eliminação de Ruama do Estrela da Casa foi injusta e teria influência das "previsões" feitas por Chico Barney, brincou Bárbara Saryne, no Central Splash.

A repercussão da saída movimentou redes sociais e comentários, colocando Chico Barney no centro do debate.

Ah, eu só quero dizer que eu fiquei irritadíssima, achei que foi uma grande injustiça esse resultado. Os dois que estavam com risco de sair ali junto com ela mereciam vazar antes dela. Então eu tô revoltada. Bárbara Saryne

A minha teoria é que a culpa da eliminação da Ruama é do Chico Barney. O Chico Barney disse aqui que a vencedora do Estrela da Casa seria a Ruama. Mais uma vez, né? Ele estragou a vida de um participante de reality show. Bárbara Saryne

Barney se disse "perseguido" e brincou que pretende se exilar nos Estados Unidos. "Eu não aguento mais, Bárbara espalhando fake news", riu o colunista de Splash.

