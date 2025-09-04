O dia em que um 'sambinha' brasileiro levou à expulsão de Maradona na Copa

Maradona foi expulso de um jogo contra o Brasil na Copa de 1982 após se irritar com as comemorações dos jogadores da seleção brasileira. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

O que aconteceu

Zico, Serginho e Júnior sambaram em campo para comemorar seus gols. O placar estava 3 a 1 para o Brasil, e os jogadores criaram a comemoração descontraída para tirar sarro dos rivais.

A provocação irritou os argentinos e fez Maradona perder a cabeça. O camisa 10 reagiu de forma violenta e acertou Batista com um chute duro, usando a sola da chuteira. O lance resultou em uma das expulsões mais famosas da carreira do craque.

Anos mais tarde, Maradona disse que o golpe não era para Batista, mas sim para Falcão. "Quando estava 3 a 1, eles começaram a tirar sarro de nós, e eu não gosto de perder. Se eu estivesse vencendo por três gols e começasse a gritar 'olé' enquanto meu time tocava a bola, você também ficaria nervoso. Se tiver um pouco de sangue na veia, vai se irritar. Mas, sim, eu chutei o jogador errado. Inacreditável", admitiu o ídolo argentino.

