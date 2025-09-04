Andressa Urach e Luiza Ambiel gravam conteúdo adulto com ex da loira

Andressa Urach, 37, e Luiza Ambiel, 53, deixaram as diferenças de lado e se uniram na gravação de um novo vídeo de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A filmagem contou também com a participação de Cassiano Kylian, 21, ex-namorado de Andressa. Eles tiveram um breve relacionamento no fim do ano passado e tentaram uma reconciliação mais prolongada no primeiro semestre deste ano, que não durou além de fevereiro.

A collab a três já está disponível nos perfis adultos de cada um dos envolvidos. "Por essa a internet não esperava: Luiza Ambiel e Andressa Urach lado a lado. E, para deixar tudo ainda mais surpreendente, acompanhadas de Cassiano Kylian", anunciou a assessoria de Andressa, ao divulgar o 'projeto'.

Urach e Ambiel protagonizaram uma desavença pública no início de 2025. A loira se incomodou ao descobrir que Luiza havia gravado uma cena de sexo com Cassiano, semanas após o último rompimento deles, e alfinetou a modelo chamando-a de "velha da Banheira", em referência à sua icônica participação no quadro Banheiro do Gugu, do Domingo Legal (SBT).