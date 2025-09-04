Topo

Entretenimento

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 11h53

O personagem Ivan trouxe à tona o tema do negacionismo em 'Vale Tudo', ao levantar dúvidas sobre a chegada do homem à Lua, destacou Chico Barney no central splash. O episódio gerou debate sobre como novelas abordam teorias conspiratórias com humor e crítica social - e Barney lembrou de bolsonaristas "rezando para pneu" na época da última eleição.

No capítulo recente, Ivan ironiza a veracidade do pouso lunar durante conversa com Raquel, enquanto o roteiro satiriza também o mercado das agências de viagem, sugerindo críticas à reinvenção do setor em tempos digitais.

Teve também o Ivan Negacionista. A senhora acredita que o homem foi para a Lua antes? A gente tem que dar esse check aqui. A senhora acredita?Chico Barney

Sim.Bárbara Saryne

A senhora confia na tecnologia da Nasa? Então, causou certo estranhamento ontem o Ivan, do nada. Tá lá naquele papo pré-sexo. Toda a cena do Ivan com a Raquel é um papo pré-sexo. É tipo, 'eu acho que o homem nunca foi pra Lua'. Ele tá montando a sua agência de viagens, mas essa agência de viagens não vai até a Lua.Chico Barney

Bárbara Saryne comentou o tom cômico da sequência e como a trama brinca com temas contemporâneos, como mudanças no mercado de viagens.

E a Raquel, né? Foi engraçada a sequência, né? Porque ele fala isso, aí a Raquel fala, 'não fala isso na frente dos outros, hein?'. Aí o cano estoura, eles ficam todos molhados e aí começam a se beijar e tal. Que sequência engraçada, né?Bárbara Saryne

'O homem não foi pra Lua, mas eu vou te levar pra...' né? Foi isso, foi isso que aconteceu. Nós vamos tentar trazer aqui um especialista pra explicar pra vocês porque que foi pra Lua ou não. Nós vamos tentar trazer, porque tem gente aqui negando a ida do homem à Lua. E tem uma outra crítica também, que ele resolveu abrir uma agência de viagem em 2025. Eu estava lendo que é um mercado que está caindo um pouco.Chico Barney

Bárbara comentou que ao menos a novela abordou temas mais delicados, como fake news - e ganhou uma resposta curiosa de Barney.

Essa parte do Ivan me chamou realmente atenção, porque é algo que parece que a autora vinha tentando dar uma fugida, que era entrar nesses assuntos que, de alguma maneira, caem em questões políticas ou que gerem debates mais profundos.Bárbara Saryne

A senhora acha que o Ivan rezou pra pneu em 2022?Chico Barney

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

Famosos lamentam morte de Giorgio Armani: 'Mundo perdeu um gigante'