Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'
O personagem Ivan trouxe à tona o tema do negacionismo em 'Vale Tudo', ao levantar dúvidas sobre a chegada do homem à Lua, destacou Chico Barney no central splash. O episódio gerou debate sobre como novelas abordam teorias conspiratórias com humor e crítica social - e Barney lembrou de bolsonaristas "rezando para pneu" na época da última eleição.
No capítulo recente, Ivan ironiza a veracidade do pouso lunar durante conversa com Raquel, enquanto o roteiro satiriza também o mercado das agências de viagem, sugerindo críticas à reinvenção do setor em tempos digitais.
Teve também o Ivan Negacionista. A senhora acredita que o homem foi para a Lua antes? A gente tem que dar esse check aqui. A senhora acredita?Chico Barney
Sim.Bárbara Saryne
A senhora confia na tecnologia da Nasa? Então, causou certo estranhamento ontem o Ivan, do nada. Tá lá naquele papo pré-sexo. Toda a cena do Ivan com a Raquel é um papo pré-sexo. É tipo, 'eu acho que o homem nunca foi pra Lua'. Ele tá montando a sua agência de viagens, mas essa agência de viagens não vai até a Lua.Chico Barney
Bárbara Saryne comentou o tom cômico da sequência e como a trama brinca com temas contemporâneos, como mudanças no mercado de viagens.
E a Raquel, né? Foi engraçada a sequência, né? Porque ele fala isso, aí a Raquel fala, 'não fala isso na frente dos outros, hein?'. Aí o cano estoura, eles ficam todos molhados e aí começam a se beijar e tal. Que sequência engraçada, né?Bárbara Saryne
'O homem não foi pra Lua, mas eu vou te levar pra...' né? Foi isso, foi isso que aconteceu. Nós vamos tentar trazer aqui um especialista pra explicar pra vocês porque que foi pra Lua ou não. Nós vamos tentar trazer, porque tem gente aqui negando a ida do homem à Lua. E tem uma outra crítica também, que ele resolveu abrir uma agência de viagem em 2025. Eu estava lendo que é um mercado que está caindo um pouco.Chico Barney
Bárbara comentou que ao menos a novela abordou temas mais delicados, como fake news - e ganhou uma resposta curiosa de Barney.
Essa parte do Ivan me chamou realmente atenção, porque é algo que parece que a autora vinha tentando dar uma fugida, que era entrar nesses assuntos que, de alguma maneira, caem em questões políticas ou que gerem debates mais profundos.Bárbara Saryne
A senhora acha que o Ivan rezou pra pneu em 2022?Chico Barney
