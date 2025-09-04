Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Por Hanna Rantala

VENEZA (Reuters) - A diretora tunisiana Kaouther Ben Hania disse nesta quinta-feira esperar que a recepção arrebatadora de seu novo filme, "The Voice of Hind Rajab", no Festival de Cinema de Veneza, ajude a levar sua história angustiante para o público de todo o mundo.

Contando as últimas horas de uma menina de 5 anos de Gaza morta em 2024 após ficar presa em um carro sob fogo israelense, o filme foi aplaudido de pé por 24 minutos em sua estreia na quarta-feira -- de longe, a mais longa ovação até agora neste ano.

"Foi impressionante porque eu não esperava isso", disse Ben Hania à Reuters. "Sou muito, muito grata a Veneza pela seleção (do filme) e por proporcionar um início de carreira tão incrível para o filme."

Os aplausos só terminaram quando os funcionários pediram ao público que se retirasse porque outro filme estava para ser exibido.

Amer Hlehel, ator que interpreta um despachante do Crescente Vermelho que tenta organizar o resgate da garota, disse que teve emoções contraditórias com a recepção estrondosa.

"Há um sentimento de culpa por estarmos comemorando enquanto as pessoas ainda sofrem com a fome e a matança em massa", disse, acrescentando que o elenco e a equipe sentiam que estavam "em uma missão" para contar a história de Rajab para o resto do mundo.

A menina estava tentando fugir da Cidade de Gaza em 29 de janeiro de 2024, quando o veículo em que ela estava foi atacado pelas forças israelenses. Ela sobreviveu ao tiroteio inicial e implorou à equipe do Crescente Vermelho -- em um áudio comovente usado no filme -- que a salvasse.

Israel finalmente deu sinal verde para o resgate após três horas de espera, mas o contato com a equipe da ambulância foi cortado logo após a chegada ao local. Os corpos de Rajab, alguns de seus parentes e de dois médicos socorristas foram encontrados dias depois.

Inicialmente, as Forças de Defesa de Israel (IDF) negaram que o carro estivesse dentro do alcance de tiro de suas tropas. Mas um relatório posterior da ONU culpou Israel. As IDF disseram nesta semana que o incidente ainda estava sendo analisado e não quiseram acrescentar comentários.

BUSCANDO DISTRIBUIÇÃO NOS EUA

"The Voice of Hind Rajab" ainda não conseguiu um distribuidor nos EUA, mas Ben Hania disse que continua esperançosa.

Filmes que criticam Israel podem ter dificuldades para obter um lançamento amplo nos Estados Unidos. Um filme contundente sobre a ocupação israelense na Cisjordânia, "No Other Land", ganhou o Oscar de melhor documentário deste ano, mas, apesar do sucesso de crítica, nenhum grande distribuidor norte-americano comprou o projeto.

O filme de Ben Hania, no entanto, atraiu alguns dos principais nomes de Hollywood como produtores-executivos, o que lhe dá mais peso no setor, incluindo os atores Brad Pitt, Joaquin Phoenix e Rooney Mara.

"Espero que o filme seja visto nos EUA", disse a diretora, observando que a Tunísia já o escolheu para concorrer ao prêmio de melhor filme internacional no Oscar de 2026.

"O mais importante é que 'The Voice of Hind Rajab' chegue a todos em todo o mundo, e o Oscar e Veneza aqui são uma grande porta de entrada", disse, descartando qualquer sugestão de que o filme possa ser polêmico.

"O assassinato de uma criança não deveria causar divisões. ... É um crime", disse.