'Absolute cinema': Com Jacob Elordi, 'Frankenstein' tem tudo para o Oscar

"Frankenstein" de Guilherme del Toro é bem encenado, bem construído e impecável. A crítica é de Flavia Guerra, que acompanhou a exibição do Festival Internacional de Cinema de Veneza e dá detalhes no videocast Plano Geral desta quarta-feira (3).

O filme, com estreia prevista para outubro nos cinemas e em novembro na Netflix, é uma adaptação da obra de Mary Shelley onde um cientista dá vida a uma criatura monstruosa.

Para Flavia, "Frankenstein" tem todas as chances para concorrer ao Oscar. "Esse filme será indicado a uns 12 prêmios, com certeza. Vai ganhar em Direção, Figurino, Direção de Arte?", diz.

Grande parte do trunfo do filme é creditado ao elenco. "Jacob Elordi está bem como Frankenstein", avalia Flavia, que aposta no ator para figurar entre os cotados para Melhor Ator Coadjuvante no próximo Oscar. Oscar Isaac, que interpreta Victor Frankenstein, também deve ser indicado a Melhor Ator, diz.

Este filme é 'absolute cinema'. Flavia Guerra

Outro acerto é a escolha pelo pouco uso de "CGI" (imagens geradas por computador). "Guilherme del Toro é do artesanato", diz a jornalista. "Tudo para ele tem que ser construído; lúdico (...) Para ele, faz diferença a costura; a cadeira ser mesmo uma cadeira. Tudo ali é construído. O CGI só entra onde realmente é necessário".

Além da análise sobre "Frankenstein", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

Filme de Sorrentino em Veneza mostra 'outro lado' de políticos

Indicado ao Leão de Ouro, "La Grazia" abriu o Festival e foi ovacionado por críticos do mundo todo. O filme, que deve chegar aos cinemas em janeiro, acompanha um presidente na Itália em crise que precisa tomar decisões importantes.

Em entrevista, Paolo Sorrentino afirmou que sempre se interessou pela dimensão "público/privado". "Essa espécie de canal de comunicação entre o público e privado do homem de poder é um tema que sempre me interessou muito e que acho que às vezes é subestimado", diz. "Sendo todos nós seres humanos, muitas vezes aquelas que são nossas dores, angústias, aqueles momentos de desconforto ou de nervosismo de uma pessoa que tem poder podem influenciar em decisões que dizem respeito a milhões de pessoas".

Flavia destaca que o filme deve agradar especialmente aos fãs de dramas. "É um filme muito bonito, íntimo e com diálogos incríveis", avalia. "E Sorrentino dirige maravilhosamente bem".

Desserviço? Guadagnino mexe em vespeiro com novo filme

Apesar de não estar em competição, "Depois da Caçada" (Luca Guadagnino) também marcou presença nos primeiros dias do festival. Elenco e diretor foram ovacionados no evento, que exibiu o novo longa.

Julia Roberts, protagonista do filme, transformou o tapete vermelho em uma verdadeira plateia de show, avalia Flavia Guerra. Essa foi a primeira participação da atriz no festival, em suas quatro décadas de carreira.

No filme, a atriz é uma professora universitária que se vê em uma encruzilhada pessoal e profissional quando uma aluna famosa (Ayo Edebiri) faz uma acusação grave contra outro acadêmico (Andrew Garfield). A previsão de lançamento é em meados de outubro.

Ao abordas temas como classicismo, assédio e machismo, o longa levantou polêmicas entre alguns espectadores, que questionaram se o filme seria um "desserviço" ao movimento feminista. "Não existe resposta", opina Flavia. "É um filme difícil; Guadagnino mexe em um vespeiro? E está de parabéns, porque não é fácil fazer um filme assim. Sendo ele um diretor LGBT+, ele também tem outro olhar, de quem também sofre homofobia. E ele vê o mundo em zonas muito cinzas; O ser humano é complexo, e ele vê isso".

É um filme complexo, de gente grande mesmo (...) Nada ali é óbvio. Os diálogos são difíceis, semelhantes aos grandes thrillers dos anos 1970. Flavia Guerra

Flavia também destacou a complexidade dos personagens e seus perfis —que, segundo ela, fogem de "clichês"— e afirma que o filme tem chances de aparecer entre os indicados ao Oscar. "Guadagnino é provocador, e eu gosto disso", conclui.

