Topo

Entretenimento

O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

Família Smurl - Reprodução
Família Smurl Imagem: Reprodução
Pedro Menezes
do UOL

De Splash, São Paulo

04/09/2025 05h30

"Invocação do Mal: O Último Ritual" chega aos cinemas como o último filme da franquia de terror que explora o caso real da família Smurl, que teve a ajuda do casal Ed e Lorraine Warren, mas o demônio que os assombrava era "muito poderoso".

Baseado em fatos reais

A família começou a ser atormentada por espíritos após se mudar para casa nova. Em 1976, Jack e Janet Smurl foram morar em um duplex em West Pittston, na Pensilvânia, com suas duas filhas pequenas. Desde então, eles começaram a notar acontecimentos sobrenaturais que teriam culminado em um lustre caindo sobre Shannon, uma das filhas, em 1985.

casal - Wilkes-Barre Times Leader/Fred Adams - Wilkes-Barre Times Leader/Fred Adams
Janet e Jack Smurl em frente a casa assombrada
Imagem: Wilkes-Barre Times Leader/Fred Adams

O cachorro dos Smurls foi supostamente arremessado contra a parede, e Jack relatou que uma entidade o agrediu sexualmente. Eles também alegaram sentir cheiros estranhos, ouvir gritos pela casa e uma das filhas foi empurrada da escada.

Relacionadas

'O Poltergeist de Enfield': novo doc retrata fantasma de 'Invocação do Mal'

Neto do casal Warren é exorcista e lutou contra Annabelle: 'Irradia o mal'

Comediante compra casa onde fica a boneca Anabelle

Até um ano atrás, eu achava que esse tipo de coisa só acontecia em filmes [...] sempre achei exagerado, então eu não acreditava nisso Jack a Lorraine Warren em uma entrevista em 1986

warren - Wilkes-Barre Times Leader/Carolyn Bauman - Wilkes-Barre Times Leader/Carolyn Bauman
Lorraine e Ed Warren na casa da família Smurl em 1986
Imagem: Wilkes-Barre Times Leader/Carolyn Bauman

A casa da família teria sido invadida por quatro espíritos, segundo os Warren. Após os Smurls tornarem a história pública e até mesmo em programas de TV como o Entertainment Tonight, os demonologistas se envolveram no caso em 1986. Eles concluíram que os espíritos de uma idosa, uma jovem com potencial para violência, um homem que morreu na casa e um demônio viviam com a família.

Senti uma queda de temperatura de pelo menos uns 30 graus. Então, uma massa escura se formou a cerca de um metro à minha frente. Ouvi um barulho atrás de mim, um barulho de algo chacoalhando Ed Warren ao Times Leader sobre a primeira noite na casa

Mas as assombrações os perseguiam mesmo fora da residência. Eles alegaram presenciar as ocasiões sobrenaturais mesmo quando se instalaram em um acampamento.

mal - Reprodução - Reprodução
Familia Smurl em Invocação do Mal: O Último Ritual
Imagem: Reprodução

O casal Warren não conseguiu resolver o caso. Quem ajudou a família foi um pastor local, Joseph Adonizio, que disse ao Times Leader que "orações intensas expulsaram os maus odores e os demônios violentos da casa em West Pittston".

A filha, Carin Smurl, hoje em dia trabalha como investigadora paranormal. Seu pai, Jack, morreu em 2017, e Carin disse que ele deixou o passado sobrenatural para trás em entrevista ao Pocono Record: "Passamos por momentos muito difíceis e não tínhamos a quem recorrer [...] Ele ficou feliz por eu ser a voz das pessoas que precisam de ajuda."

Outra moradora que se mudou após os eventos disse não ter testemunhado nada anormal. A casa foi colocada à venda em 1987, segundo o Observer-Reporter. No mesmo ano, Debra Owens se mudou para o duplex.

"Invocação do Mal 4: O Último Ritual" está nos cinemas.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

'Absolute cinema': Com Jacob Elordi, 'Frankenstein' tem tudo para o Oscar

O cinema encara os resultados de 2025 e se pergunta: e agora?

O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero posam 11 anos após 'Império'; confira

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9