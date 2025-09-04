O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver
"Invocação do Mal: O Último Ritual" chega aos cinemas como o último filme da franquia de terror que explora o caso real da família Smurl, que teve a ajuda do casal Ed e Lorraine Warren, mas o demônio que os assombrava era "muito poderoso".
Baseado em fatos reais
A família começou a ser atormentada por espíritos após se mudar para casa nova. Em 1976, Jack e Janet Smurl foram morar em um duplex em West Pittston, na Pensilvânia, com suas duas filhas pequenas. Desde então, eles começaram a notar acontecimentos sobrenaturais que teriam culminado em um lustre caindo sobre Shannon, uma das filhas, em 1985.
O cachorro dos Smurls foi supostamente arremessado contra a parede, e Jack relatou que uma entidade o agrediu sexualmente. Eles também alegaram sentir cheiros estranhos, ouvir gritos pela casa e uma das filhas foi empurrada da escada.
Até um ano atrás, eu achava que esse tipo de coisa só acontecia em filmes [...] sempre achei exagerado, então eu não acreditava nisso Jack a Lorraine Warren em uma entrevista em 1986
A casa da família teria sido invadida por quatro espíritos, segundo os Warren. Após os Smurls tornarem a história pública e até mesmo em programas de TV como o Entertainment Tonight, os demonologistas se envolveram no caso em 1986. Eles concluíram que os espíritos de uma idosa, uma jovem com potencial para violência, um homem que morreu na casa e um demônio viviam com a família.
Senti uma queda de temperatura de pelo menos uns 30 graus. Então, uma massa escura se formou a cerca de um metro à minha frente. Ouvi um barulho atrás de mim, um barulho de algo chacoalhando Ed Warren ao Times Leader sobre a primeira noite na casa
Mas as assombrações os perseguiam mesmo fora da residência. Eles alegaram presenciar as ocasiões sobrenaturais mesmo quando se instalaram em um acampamento.
O casal Warren não conseguiu resolver o caso. Quem ajudou a família foi um pastor local, Joseph Adonizio, que disse ao Times Leader que "orações intensas expulsaram os maus odores e os demônios violentos da casa em West Pittston".
A filha, Carin Smurl, hoje em dia trabalha como investigadora paranormal. Seu pai, Jack, morreu em 2017, e Carin disse que ele deixou o passado sobrenatural para trás em entrevista ao Pocono Record: "Passamos por momentos muito difíceis e não tínhamos a quem recorrer [...] Ele ficou feliz por eu ser a voz das pessoas que precisam de ajuda."
Outra moradora que se mudou após os eventos disse não ter testemunhado nada anormal. A casa foi colocada à venda em 1987, segundo o Observer-Reporter. No mesmo ano, Debra Owens se mudou para o duplex.
"Invocação do Mal 4: O Último Ritual" está nos cinemas.