O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

"Invocação do Mal: O Último Ritual" chega aos cinemas como o último filme da franquia de terror que explora o caso real da família Smurl, que teve a ajuda do casal Ed e Lorraine Warren, mas o demônio que os assombrava era "muito poderoso".

Baseado em fatos reais

A família começou a ser atormentada por espíritos após se mudar para casa nova. Em 1976, Jack e Janet Smurl foram morar em um duplex em West Pittston, na Pensilvânia, com suas duas filhas pequenas. Desde então, eles começaram a notar acontecimentos sobrenaturais que teriam culminado em um lustre caindo sobre Shannon, uma das filhas, em 1985.

Janet e Jack Smurl em frente a casa assombrada Imagem: Wilkes-Barre Times Leader/Fred Adams

O cachorro dos Smurls foi supostamente arremessado contra a parede, e Jack relatou que uma entidade o agrediu sexualmente. Eles também alegaram sentir cheiros estranhos, ouvir gritos pela casa e uma das filhas foi empurrada da escada.

Até um ano atrás, eu achava que esse tipo de coisa só acontecia em filmes [...] sempre achei exagerado, então eu não acreditava nisso Jack a Lorraine Warren em uma entrevista em 1986

Lorraine e Ed Warren na casa da família Smurl em 1986 Imagem: Wilkes-Barre Times Leader/Carolyn Bauman

A casa da família teria sido invadida por quatro espíritos, segundo os Warren. Após os Smurls tornarem a história pública e até mesmo em programas de TV como o Entertainment Tonight, os demonologistas se envolveram no caso em 1986. Eles concluíram que os espíritos de uma idosa, uma jovem com potencial para violência, um homem que morreu na casa e um demônio viviam com a família.

Senti uma queda de temperatura de pelo menos uns 30 graus. Então, uma massa escura se formou a cerca de um metro à minha frente. Ouvi um barulho atrás de mim, um barulho de algo chacoalhando Ed Warren ao Times Leader sobre a primeira noite na casa

Mas as assombrações os perseguiam mesmo fora da residência. Eles alegaram presenciar as ocasiões sobrenaturais mesmo quando se instalaram em um acampamento.

Familia Smurl em Invocação do Mal: O Último Ritual Imagem: Reprodução

O casal Warren não conseguiu resolver o caso. Quem ajudou a família foi um pastor local, Joseph Adonizio, que disse ao Times Leader que "orações intensas expulsaram os maus odores e os demônios violentos da casa em West Pittston".

A filha, Carin Smurl, hoje em dia trabalha como investigadora paranormal. Seu pai, Jack, morreu em 2017, e Carin disse que ele deixou o passado sobrenatural para trás em entrevista ao Pocono Record: "Passamos por momentos muito difíceis e não tínhamos a quem recorrer [...] Ele ficou feliz por eu ser a voz das pessoas que precisam de ajuda."

Outra moradora que se mudou após os eventos disse não ter testemunhado nada anormal. A casa foi colocada à venda em 1987, segundo o Observer-Reporter. No mesmo ano, Debra Owens se mudou para o duplex.

"Invocação do Mal 4: O Último Ritual" está nos cinemas.