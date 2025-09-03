WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

WZ Beat, 29, mostrou a transformação em seu corpo após ter perdido 47 kg em nove meses, saltando dos 135 kg para apenas 88 kg atualmente.

O que aconteceu

O funkeiro contou ter buscado perder peso para melhorar o próprio quadro de saúde. "Fui até a nutricionista e ela me recomendou alguns exames. Quando esses exames ficaram prontos, ela analisou e eu estava com exames de rim e fígado muito alterados. O fígado, principalmente, estava gorduroso devido à alimentação que eu tinha, então foi um choque de realidade para mim quando ela disse que se continuasse assim eu teria que realizar um transplante do órgão em poucos anos", detalhou ele, em conversa com a revista Quem.

Com a ajuda de um moderador de apetite, Beat deu início ao processo de reeducação alimentar e à rotina de exercícios físicos. "Fui para os Estados Unidos visitar um amigo e me consultei com um médico endocrinologista de lá, que me receitou Mounjaro. Comecei a utilizar alinhado com alimentação regrada pela minha nutricionista, os resultados começaram aparecer logo nas primeiras semanas. Depois de 30 dias, voltei para cá e um outro médico me recomendou iniciar imediatamente na academia. Comecei a ir devagarinho, fazia duas vezes por semana, e conciliava com um cardio uma vez na semana."

Hoje, seu foco não é mais perder peso, porém ganhar mais massa magra. "Minha meta era ter 100 kg e isso parecia impossível quando eu estava com 135 kg. Quando cheguei nos 100 kg, eu decidi focar em parar de perder peso e criar mais massa magra, trocando a gordura por massa magra. O peso já não virou mais referência pra mim, pois se eu não tivesse treinando intensamente, obviamente eu teria menos de 80 kg. Mas, por outro lado, eu teria aquela aparência cansada de uma pessoa que perdeu muito peso e está caída."

Confira o antes e depois de WZ Beat: