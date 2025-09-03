Topo

Virginia Fonseca passeia de barco na Espanha durante viagem pela Europa

Virginia passeia de barco na Espanha - Reprodução/Instagram
Virginia passeia de barco na Espanha Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 17h47

Virginia Fonseca, 26, publicou em suas redes sociais registros de uma viagem de barco pela Espanha.

O que aconteceu

A influenciadora publicou o álbum de fotos na tarde de hoje. Nos cliques, Virginia mostra o shape e aparece curtindo a viagem de barco pelo país.

Na legenda, ela apontou a cidade em que está. "Um dia em Marbella", escreveu.

Virginia está viajando pela Europa com amigos como Lucas Guedez e Rafa Uccmann. Nas redes, ela tem mostrado detalhes.

Vini Jr, que está sendo apontado como affair da influenciadora, não aparece nos registros. Os rumores de um romance entre os dois surgiram após Virginia marcar presença na festa de aniversário do jogador em julho.

