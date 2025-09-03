Topo

Val Marchiori tem alta hospitalar e explica como será o tratamento contra o câncer de mama

Val Marchiori recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nessa terça-feira, 2, após uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama. Em uma postagem feita nas redes sociais, a socialite explicou que os próximos passos para o tratamento contra o câncer começarão em outubro, daqui a 40 dias.

Ela foi diagnosticada com câncer de mama em agosto, motivo pelo qual realizará uma série de procedimentos e tratamentos médicos.

"Acabo de receber alta médica e volto para casa, ao lado dos meus filhos e do meu marido, que foram o alicerce fundamental desse meu pior momento do tratamento até aqui. Foram dias difíceis e de muita dor que só suportei porque eles estavam lá comigo."

Sobre os próximos passos, disse: "Agora é descansar um pouco e me recuperar. Em 40 dias daremos início a segunda parte do tratamento que, com fé em Deus, encerrará definitivamente esse capítulo triste da minha vida."

"Quero, daqui para frente, seguir ajudando para que outras mulheres não sofram o mesmo, auxiliando na divulgação e apoio das políticas e instituições de combate ao câncer", complementou, sobre o motivo das postagens frequentes.

A empresária finalizou com um agradecimento: "Aproveito, com certeza, para agradecer a toda equipe médica, de enfermagem e auxiliares que cuidaram de mim com tanto carinho e atenção, assim como a todos os amigos e fãs que deixaram milhares de mensagens de apoio e esperança. Foram tantas mensagens lindas, de toda parte do Brasil, que me deixaram muito emocionada."

Câncer de mama: preste atenção aos sinais

O caminho da prevenção e do autocuidado é muito importante para a qualidade de vida da mulher. Por isso, é preciso redobrar a atenção a alguns sinais:

  • Alterações no formato ou tamanho das mamas.
  • Mudanças na pele (vermelhidão, descamação ou "casca de laranja").
  • Alterações no mamilo (inversão ou retração).
  • Presença de nódulos ou espessamentos.
  • Secreção mamária fora do período de amamentação.

