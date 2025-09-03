Pra onde eu me viro, só se fala em inteligência artificial. Só se fala no medo que muita gente está sentindo. Só se fala sobre como ainda é muito difícil entender os prós e os contras. Enquanto o mundo discute e debate, eis que a TV brasileira chega mostrando sentimento, profundidade, verdade. Foi isso que aconteceu nos últimos dias em dois momentos especialmente marcantes: um deles foi na novela "Vale Tudo", de Manuela Dias, com Afonso Roitman descobrindo que está com leucemia, grave.

Nos capítulos que foram ao ar na sexta passada e no sábado, o ator Humberto Carrão, que vive o filho de Odete Roitman, deu um banho de interpretação — mas também de sensibilidade, de pertinência. Fez essa imensa massa de telespectadores que seguem capítulo por capítulo se emocionarem. Não foi o primeiro e com certeza não será o último a arrancar esse tipo de sentimento, mas, neste momento preciso, tanto o texto da autora quanto a performance dele vieram pra mostrar o quanto é necessário esse contato com a vida real, com um fator inesperado, indesejado e muitas vezes absurdo da vida como ela é.

A família em volta, os amigos e funcionários do herdeiro se questionam como ele pôde desenvolver essa doença se levava uma vida de menino rico e saudável, treinando todos os dias e se alimentando super bem. A cada vez que era questionado, explicava que a doença não passava por aí, que se tratava de uma manifestação das células que se transformavam e causavam essa tragédia toda, mesmo num corpo tão são. A verdade dele, a verdade da doença e do entorno deixaram a comunidade de devotos de "Vale Tudo" numa tristeza profunda. Inclusive eu.

Cenas bem armadas, bem estruturadas, a performance dele e de sua parceira em cena, Alice Wegmann, estavam muito sensíveis, muito azeitadas. Conclusão: como é bom a gente sentir de verdade, mesmo que seja numa novela das nove. Serve de catalisador para outras vivências, para a vida real.

Logo depois dessa comoção toda, no dia seguinte foi a vez de Leandro Hassum assumir para si a função de humanizar o espetáculo. Ele foi o convidado daquela série do Fantástico, em que pessoas do espectro autista se reúnem na Pinacoteca de São Paulo para entrevistar algum famoso — já participaram Seu Jorge, Fábio Assunção, Vera Fischer. Sempre muito tocante, tudo muito sensível.

Foi uma grata surpresa ver a maneira generosa e humana com que Hassum acolheu cada um dos entrevistadores. Ganhou um cachecol tricotado por um deles e colocou no pescoço na hora, dizendo que estava mesmo com frio. Ele foi gentil e carinhoso com cada um que lhe dirigiu uma pergunta. Fez muitas brincadeiras, mas também chorou muito.

Talvez, devido às perguntas que abordavam a história do seu pai, que foi preso por pertencer à máfia italiana e se envolver em negócios escusos, escondendo a vida inteira de sua mulher e filhos. Esse foi visivelmente um momento difícil. Na verdade, foram vários outros em que ele se mostrou fragilizado, sensível, vulnerável, na frente de todos aqueles participantes, cada um com seu próprio problema, bem perceptíveis e também difíceis de lidar.

Foram situações difíceis, intensas, às vezes entrecortadas pelo humor, marca registrada dele. Como não rir quando explicava como era, na época em que era pequeno, e sua mãe tinha um prazer sádico em passar Merthiolate nos machucados que vira e mexe aconteciam nas crianças? Ele descrevendo a embalagem, com aquela mini raquete de plástico tão conhecida pelas crianças daqueles tempos, e a maneira de passar o curativo — foi tudo muito engraçado.

Fiquei pensando em como é bom sentir de verdade tristeza, emoção, graça, alegria, saudade. Como a televisão ainda consegue fazer isso com a gente em vários momentos?

Ah, preciso de um minutinho a mais da sua atenção: como não ficar de boca aberta vendo Odete Roitman se mostrar frágil perante aquele monumento de homem que é César Ribeiro? Débora Bloch e Cauã Reymond brilharam nesta segunda-feira de uma maneira raramente vista: a mudança dela do comando, da onipresença e da onipotência para a submissão, após volta ao comando, e novamente à submissão — mostrando-se frágil, ciumenta, insegura e apaixonada, a ponto de pedir ele em casamento? Essas nuances da atriz me fizeram lembrar Marlon Brando, o monstro sagrado.

E isso a inteligência artificial não mostra.