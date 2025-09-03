Topo

Entretenimento

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner como Lara Croft

São Paulo

03/09/2025 18h04

Sophie Turner é a nova Lara Croft. O Prime Video confirmou nesta quarta-feira, 3, que a atriz de Game of Thrones foi escalada para interpretar a arqueóloga na nova série de Tomb Raider criada, escrita e produzida por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Turner, de 29 anos, assume o papel que já foi vivido nas telonas em ocasiões anteriores por Angelina Jolie (em filmes de 2001 e 2003) e Alicia Vikander (em Tomb Raider: A Origem, de 2018). Segundo o Deadline, as negociações para o contrato entre a atriz e a plataforma de streaming começaram em novembro de 2024. As filmagens devem começar em 19 de janeiro de 2026.

O projeto de transformar Tomb Raider em uma série foi alardeado pela primeira vez em 2023, com Waller-Bridge já atrelada ao projeto. A produção ganhou sinal verde em maio do ano passado mas, desde então, vinha sem novidades. A falta de atualizações gerou especulações sobre possíveis problemas criativos. Agora, o produtor executivo Chad Hodge entra no projeto como co-showrunner, dividindo as tarefas com Phoebe.

"Estou muito animada em anunciar Sophie Turner como nossa Lara, ao lado desta equipe criativa fenomenal", declarou Waller-Bridge, em comunicado enviado à imprensa. "Não é sempre que se tem a oportunidade de fazer uma série dessa magnitude com uma personagem que você cresceu amando. Todos os envolvidos são extremamente apaixonados por Lara e são tão extravagantes, corajosos e hilários quanto ela. Preparem seus artefatos... Croft está chegando..."

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

'Marc By Sofia': Sofia Coppola retrata o amigo Marc Jacobs em filme exibido em Veneza

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/9 a 13/9

Charlie Sheen faz 60 e admite 'calafrios de vergonha' ao relembrar vícios

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner como Lara Croft

'Êta Mundo Melhor!': Personagem mais que inesperado ameaça romance de Dita

Virginia Fonseca passeia de barco na Espanha durante viagem pela Europa

Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo

Roger Waters critica Ozzy Osbourne, e filho do cantor rebate: 'Meu pai sempre te achou babaca'