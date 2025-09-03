Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Tom Holland, 29, revelou ter sido diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O que aconteceu

Em entrevista ao IGN sobre sua participação em um curta-metragem sobre o jogo LEGO, Holland comentou o assunto. "Acho que [brincar] realmente ajuda. Tenho TDAH e sou disléxico e, às vezes, acho que quando alguém me dá uma tela em branco, isso é um pouco intimidador. Às vezes, você se depara com esses desafios ao desenvolver um personagem".

Então, qualquer maneira que você, como jovem ou adulto, possa interagir com algo que o force a ser criativo, a pensar fora da caixa e a fazer mudanças que podem ou não estar em um manual de instruções, apenas promovendo uma criatividade saudável... Acho que quanto mais fizermos esse tipo de coisa, melhor. Tom Holland

Holland contou que "brinca" com esportes como golfe e paddle tennis e joga xadrez online com seu irmão Harry.

Em 2023, o ator já havia explicado como seu diagnóstico de dislexia o afeta. "Minha dislexia, na verdade, é só a minha ortografia. Minha ortografia foi realmente o maior obstáculo. Trabalhei muito duro na escola. Não fui particularmente bem, mas meus pais diziam: '[Tudo bem,] Contanto que você dê o seu melhor.'"