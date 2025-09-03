Topo

Entretenimento

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Tom Holland - Gilbert Flores/Variety via Getty Images
Tom Holland Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 21h48

Tom Holland, 29, revelou ter sido diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O que aconteceu

Em entrevista ao IGN sobre sua participação em um curta-metragem sobre o jogo LEGO, Holland comentou o assunto. "Acho que [brincar] realmente ajuda. Tenho TDAH e sou disléxico e, às vezes, acho que quando alguém me dá uma tela em branco, isso é um pouco intimidador. Às vezes, você se depara com esses desafios ao desenvolver um personagem".

Relacionadas

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Então, qualquer maneira que você, como jovem ou adulto, possa interagir com algo que o force a ser criativo, a pensar fora da caixa e a fazer mudanças que podem ou não estar em um manual de instruções, apenas promovendo uma criatividade saudável... Acho que quanto mais fizermos esse tipo de coisa, melhor. Tom Holland

Holland contou que "brinca" com esportes como golfe e paddle tennis e joga xadrez online com seu irmão Harry.

Em 2023, o ator já havia explicado como seu diagnóstico de dislexia o afeta. "Minha dislexia, na verdade, é só a minha ortografia. Minha ortografia foi realmente o maior obstáculo. Trabalhei muito duro na escola. Não fui particularmente bem, mas meus pais diziam: '[Tudo bem,] Contanto que você dê o seu melhor.'"

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário